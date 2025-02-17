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Лисовой отреагировал на сценку с избиением работника ТЦК

17 февраля 2025 21:24
Анастасия Писаненко - редактор
Сценка с избиением военного - Лисовой отреагировал
Оксен Лисовой. Фото: facebook.com/oksenlisovyi
Анастасия Писаненко - редактор

В сети распространили видео, где в одной из киевских школ во время выступления ученики, якобы, показали сценку с избиением военнослужащего ТЦК. На это отреагировал министр образования Оксен Лисовой.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Так, министр образования требует провести внутреннее расследование относительно скандального выступления в школе Киева.

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Реакция Лисового на сценку. Фото: скриншот

С этим требованием Оксен Лисовой позвонил директору учебного заведения. Министр хочет получить объяснения и принять соответствующие решения в отношении всех причастных к этой деятельности.

"Мне лично дико, что ни один из тех, кто участвовал в подготовке и непосредственном участии в этой сцене, не почувствовал сопротивления. [...] Никто не имеет права демонстрировать неуважение к тем, кто ценой собственной жизни и здоровья защищает страну", — написал он.

На видео со школьного праздника виден эпизод, когда ученик в военной форме с надписью ТЦК на куртке выходит на сцену, где его бьет другой участник сценки. Затем "военного" вытащили за руки со сцены.

Напомним, что в полиции Киева уже прокомментировали это и отметили, что продолжается проверка по факту инцидента во время спектакля в школе.

Кроме того, 17 февраля во Львовской области неизвестные напали на работника ТЦК. Два человека нанесли ему порезы неустановленным острым предметом.

Киев избиение ТЦК и СП Оксен Лисовый Минобразования военнослужащие

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