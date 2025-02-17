Сценка з побиттям військового - Лісовий відреагував

Оксен Лісовий. Фото: facebook.com/oksenlisovyi

У мережі поширили відео, де в одній із київських шкіл під час виступу учні нібито показали сценку з побиттям військовослужбовця ТЦК. На це відреагував міністр освіти Оксен Лісовий.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:

Реакція Лісового на виступ із побиттям військового ТЦК

Так, міністр освіти вимагає провести внутрішнє розслідування щодо скандального виступу в школі Києва.

Реакція Лісового на сценку. Фото: скріншот

Із цією вимогою Оксен Лісовий зателефонував директорці навчального закладу. Міністр хоче отримати пояснення та ухвалити відповідні рішення щодо всіх причетних до цієї діяльності.

"Мені особисто дико, що жоден із тих, хто брав участь у підготовці та безпосередній участі в цій сцені, не відчув спротиву. […] Ніхто не має права демонструвати неповагу до тих, хто ціною власного життя та здоров’я захищає країну", — написав він.

На відео зі шкільного свята видно епізод, коли учень у військовій формі з написом ТЦК на куртці виходить на сцену, де його бʼє інший учасник сценки. Потім "військового" витягли за руки зі сцени.

Нагадаємо, що у поліції Києва вже прокоментували це та зазначили, що триває перевірка за фактом інциденту під час вистави у школі.

Крім того, 17 лютого на Львівщині невідомі напали на працівника ТЦК. Двоє осіб нанесли йому порізи невстановленим гострим предметом.