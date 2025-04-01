Ограниченно годных и мужчин за 50 лет могут отправить в тыловые части или на службу в ТЦК

Военнообязанный в ТЦК. Иллюстративное фото: Звягельский РТЦК

Во время мобилизации мужчин с ограниченной пригодностью к военной службе ТЦК могут направлять на выполнение задач в тыловых частях. То же касается мужчин в возрасте от 50 лет.

Об этом в комментарии TV5 заявил заместитель начальника Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Якунин.

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Якунин сообщил, что после прохождения военно-врачебной комиссии мужчины старше 50 лет, которые находятся в хорошем состоянии здоровья, а также некоторые категории военнообязанных, могут быть признаны годными к службе в тыловых частях, территориальных центрах и высших учебных заведениях.

После прохождения соответствующей военно-врачебной комиссии такие лица направляются ТЦК в тыловые части, части поддержки и обеспечения, или же на службу в ТЦК.

Андрей Якунин отметил важность деятельности подразделений поддержки и обеспечения, которые занимаются возведением фортификационных сооружений, обеспечением боевых подразделений и другими задачами. Он отметил, что существуют потребности в комплектовании таких подразделений водителями, операторами различного профиля и крановщиками.

Напомним, мы ранее писали о том, должен ли исключенный из воинского учета сообщать в ТЦК об изменении личных данных.

Добавим, мы сообщали о том, должен ли военнообязанный работник сообщать ТЦК о своем трудоустройстве.