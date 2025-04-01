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Куди ТЦК може направити служити обмежено придатних — є відповідь

1 квітня 2025 06:22
Микола Кондратюк - Редактор
Обмежено придатних та чоловіків за 50 років можуть відправити в тилові частини або на службу до ТЦК
Військовозобов'язаний в ТЦК. Ілюстративне фото: Звягельський РТЦК
Микола Кондратюк - Редактор

Під час мобілізації чоловіків з обмеженою придатністю до військової служби ТЦК можуть спрямовувати на виконання завдань у тилових частинах. Те саме стосується чоловіків віком від 50 років. 

Про це у коментарі TV5 заявив заступник начальника Запорізького обласного ТЦК та СП Андрій Якунін.

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Якунін повідомив, що після проходження військово-лікарської комісії чоловіки старше 50 років, які перебувають у доброму стані здоров’я, а також деякі категорії військовозобов'язаних, можуть бути визнані придатними до служби в тилових частинах, територіальних центрах та вищих навчальних закладах.

Після проходження відповідної військово-лікарської комісії такі особи направляються ТЦК до тилових частин, частин підтримки та забезпечення, або ж на службу до ТЦК. 

Андрій Якунін наголосив на важливості діяльності підрозділів підтримки та забезпечення, які займаються зведенням фортифікаційних споруд, забезпеченням бойових підрозділів та іншими завданнями.  Він зазначив, що існують потреби у комплектуванні таких підрозділів водіями, операторами різного профілю та кранівниками.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи має виключений з військового обліку повідомляти до ТЦК про зміну особистих даних.

Додамо, ми повідомляли про те, чи має військовозобов’язаний працівник повідомляти ТЦК про своє працевлаштування.

військовий облік мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані обмежено придатні

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