Обмежено придатних та чоловіків за 50 років можуть відправити в тилові частини або на службу до ТЦК

Військовозобов'язаний в ТЦК. Ілюстративне фото: Звягельський РТЦК

Під час мобілізації чоловіків з обмеженою придатністю до військової служби ТЦК можуть спрямовувати на виконання завдань у тилових частинах. Те саме стосується чоловіків віком від 50 років.

Про це у коментарі TV5 заявив заступник начальника Запорізького обласного ТЦК та СП Андрій Якунін.

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Якунін повідомив, що після проходження військово-лікарської комісії чоловіки старше 50 років, які перебувають у доброму стані здоров’я, а також деякі категорії військовозобов'язаних, можуть бути визнані придатними до служби в тилових частинах, територіальних центрах та вищих навчальних закладах.

Після проходження відповідної військово-лікарської комісії такі особи направляються ТЦК до тилових частин, частин підтримки та забезпечення, або ж на службу до ТЦК.

Андрій Якунін наголосив на важливості діяльності підрозділів підтримки та забезпечення, які займаються зведенням фортифікаційних споруд, забезпеченням бойових підрозділів та іншими завданнями. Він зазначив, що існують потреби у комплектуванні таких підрозділів водіями, операторами різного профілю та кранівниками.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи має виключений з військового обліку повідомляти до ТЦК про зміну особистих даних.

Додамо, ми повідомляли про те, чи має військовозобов’язаний працівник повідомляти ТЦК про своє працевлаштування.