Мобилизация в Украине — кто из полицейских должен срочно явиться в ТЦК

Патрульные полицейские в строю. Фото: Патрульная полиция Украины/Facebook

В мае в Украине вступил в силу новый закон об усилении процесса мобилизации. Согласно изменениям, предусматриваемым документом, военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные для ТЦК и СП. Те, кто проигнорирует правила, будут считаться уклонистами и получат наказание.

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Речь идет о новом законе №3633-IX, который вступил в силу 18 мая 2024 года. Так, отмечается, что нововведение касается всех сотрудников полиции и силовиков от 18 до 60 лет, уволенных со службы или ушедших на пенсию.

Они должны стать на военный учет военнообязанных в ТЦК и СП по своему месту жительства до 16 июля 2024 года.

Речь идет о бывших работниках:

Министерства внутренних дел;

Национального антикоррупционного бюро Украины;

Национальной полиции Украины;

Государственного бюро расследований;

органов и подразделений гражданской защиты;

Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;

Службы судебной охраны, органов прокуратуры;

центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику;

центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную таможенную политику;

Бюро экономической безопасности Украины.

Следует отметить, что так же это правило касается всех военнообязанных, призывников и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет.

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