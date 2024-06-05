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Кому из полицейских нужно немедленно явиться в ТЦК — заявление Минобороны

5 июня 2024 20:07
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — кто из полицейских должен срочно явиться в ТЦК
Патрульные полицейские в строю. Фото: Патрульная полиция Украины/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В мае в Украине вступил в силу новый закон об усилении процесса мобилизации. Согласно изменениям, предусматриваемым документом, военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные для ТЦК и СП. Те, кто проигнорирует правила, будут считаться уклонистами и получат наказание.

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Кто из полицейских и силовиков должен срочно явиться в ТЦК для постановки на военный учет и обновления анкетных данных, пояснили на официальном портале Министерства обороны Украины.

Речь идет о новом законе №3633-IX, который вступил в силу 18 мая 2024 года. Так, отмечается, что нововведение касается всех сотрудников полиции и силовиков от 18 до 60 лет, уволенных со службы или ушедших на пенсию.

Они должны стать на военный учет военнообязанных в ТЦК и СП по своему месту жительства до 16 июля 2024 года.

Речь идет о бывших работниках:

  • Министерства внутренних дел;
  • Национального антикоррупционного бюро Украины;
  • Национальной полиции Украины;
  • Государственного бюро расследований;
  • органов и подразделений гражданской защиты;
  • Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;
  • Службы судебной охраны, органов прокуратуры;
  • центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику;
  • центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную таможенную политику;
  • Бюро экономической безопасности Украины.

Следует отметить, что так же это правило касается всех военнообязанных, призывников и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее мы сообщали, что из полицейских уже формируют полки, которые будут отправляться на ротации, меняя своих коллег.

Напомним, мы информировали, что Кабмин лишил брони от мобилизации половины работников ГСЧС.

Также мы писали, что забронированных работников оборонных предприятий могут мобилизовать.

ТЦК и СП
военнообязанные
полиция
мобилизация
война

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