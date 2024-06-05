Мобілізація в Україні — хто з поліцейських має терміново явитися до ТЦК

Патрульні поліцейські у строю. Фото: Патрульна поліція України/Facebook

У травні в Україні набув чинності новий закон про посилення процесу мобілізації. Відповідно до змін, які передбачає документ, військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити свої військово-облікові дані для ТЦК та СП. Ті хто проігнорує правила, будуть вважатися ухилянтами й отримають покарання.

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Мова йде про новий закон №3633-IX, який набув чинності 18 травня 2024 року. Так, зазначається, що нововведення стосується усіх співробітників поліції та силовиків від 18 до 60 років, які були звільнені зі служби або вийшли на пенсію.

Вони мають стати на військовий облік військовозобов’язаних у ТЦК та СП за своїм місцем проживання до 16 липня 2024 року.

Йдеться про колишніх працівників:

Міністерства внутрішніх справ України;

Національного антикорупційного бюро України;

Національної поліції України;

Державного бюро розслідувань;

органів та підрозділів цивільного захисту;

Державної кримінально-виконавчої служби України;

Служби судової охорони, органів прокуратури;

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику;

Бюро економічної безпеки України.

Варто зауважити, що так само, це правило стосується всіх військовозобовʼязаних, призовників та резервістів віком від 18 до 60 років.

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