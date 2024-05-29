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Кому нужен штрих-код от ТЦК — разъяснение Минобороны

29 мая 2024 11:32
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Кому нужен штрих-код от ТЦК - разъяснение Минобороны
Представители ТЦК и военнообязанный. Фото: focus.ua
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

В Украине с начала полномасштабного вторжения России продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Следовательно, призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, получающие повестки. После того, как 18 мая этого года в Украине был принят закон о мобилизации, предполагаются некоторые изменения в мобилизационном процессе. В частности, то, что в военном билете должен быть штрихкод.

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал "Апострофу", кто из военнообязанных должен его иметь.

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Зачем штрих-код в военном билете

По словам Лазуткина, военнообязанные должны уточнить свои учетные данные, после этого в военном билете будет проставлен специальный штрих-код.

"Для нормального, полноценного учета, понимания, что у нас в стране с мобилизационными ресурсами. После обновления данных в военном билете должны поставить штрих-код. Если его нет — значит, информация не обновлена, и человек, возможно, уклоняющийся. Или не успел. Но в любом случае, это необходимо сделать в течение 60 дней после принятия закона", — сказал Лазуткин.

Он утверждает, что все военнообязанные должны обновить свои данные в военно-учетном реестре в ТЦК и СП по месту своего пребывания или регистрации, либо с помощью электронного кабинета или в Центре предоставления административных услуг.

Кому не нужен штрих-код в военном билете

Спикер Минобороны отметил, что если человек снят с военного учета по состоянию здоровья и имеет статус непригодного к военной службе, то данные ему обновлять не нужно. И, соответственно, не нужен штрих-код в военном билете.

"Если человек не снят с военного учета, то штрих-код нужен всем военнообязанным, с 18 до 60 лет. Даже если есть броня. Даже если у военнообязанного есть какие-то основания для отсрочки (например, он многодетный отец), он все равно должно обновить свои данные", — сказал он.

Напомним, что Кабинет Министров внес некоторые изменения в порядок бронирования военнообязанных. Речь идет о постановлении №555. В то же время нардеп Дмитрий Наталуха рассказал о новых моделях бронирования от мобилизации.

Также известно, какие еще категории граждан кроме полиции могут быть забронированы от военного призыва.

ВСУ
армия
мобилизация
военный билет
ТЦК и СП

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