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Кому потрібен штрих-код від ТЦК — роз'яснення Міноборони

29 травня 2024 11:32
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Ігор Семенюк
Редактор
Кому потрібен штрих-код від ТЦК — роз'яснення Міноборони
Представники ТЦК та військовозобов'язаний. Фото: focus.ua
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії триває загальна мобілізація та воєнний стан. Відтак, призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, які отримують повістки. Після того, як 18 травня цього року в Україні прийняли закон про мобілізацію, передбачаються деякі зміни у мобілізаційному процесі. Зокрема, те, що у військовому квитку має бути штрих-код.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін розповів "Апострофу", хто з військовозобов'язаних повинен його мати.

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Навіщо штрих-код у військовому квитку

За словами Лазуткіна, військовозобов'язані повинні уточнити свої облікові дані, після цього у військовому квитку проставлять спеціальний штрих-код.

"Для нормального, повноцінного обліку, розуміння, що у нас у країні з мобілізаційними ресурсами. Після оновлення даних у військовому квитку маємо поставити штрих-код. Якщо його немає — значить, інформація не оновлена, і людина, можливо, ухилянт. Або не встиг. Але в будь-якому разі, це необхідно зробити протягом 60 днів після ухвалення закону", — сказав Лазуткін.

Він стверджує, що всі військовозобов'язані повинні оновити свої дані у військово-обліковому реєстрі у ТЦК та СП за місцем свого перебування чи реєстрації, або ж за допомогою електронного кабінету чи у Центрі надання адміністративних послуг.

Кому не потрібен штрих-код у військовому квитку

Речник Міноборони зазначив, що якщо людина знята з військового обліку за станом здоров'я і має статус непридатної до військової служби, то дані їй оновлювати не треба. І, відповідно, не потрібен штрих-код у військовому квитку.

"Якщо людину не знято з військового обліку, то штрих-код потрібен усім військовозобов'язаним, з 18 до 60 років. Навіть якщо є броня. Навіть якщо у військовозобов'язаного є якісь підстави для відстрочення (наприклад, він багатодітний батько), він все одно має оновити свої дані", — сказав він.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів вніс деякі зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних. Йдеться про постанову №555. Водночас нардеп Дмитро Наталуха розповів про нові моделі бронювання від мобілізації.

Також відомо, які ще категорії громадян, окрім поліції, можуть бути заброньовані від військового призову.

ЗСУ
армія
мобілізація
військовий квиток
ТЦК та СП

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