Кому потрібен штрих-код від ТЦК — роз'яснення Міноборони

Представники ТЦК та військовозобов'язаний. Фото: focus.ua

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії триває загальна мобілізація та воєнний стан. Відтак, призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, які отримують повістки. Після того, як 18 травня цього року в Україні прийняли закон про мобілізацію, передбачаються деякі зміни у мобілізаційному процесі. Зокрема, те, що у військовому квитку має бути штрих-код.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін розповів "Апострофу", хто з військовозобов'язаних повинен його мати.

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Навіщо штрих-код у військовому квитку

За словами Лазуткіна, військовозобов'язані повинні уточнити свої облікові дані, після цього у військовому квитку проставлять спеціальний штрих-код.

"Для нормального, повноцінного обліку, розуміння, що у нас у країні з мобілізаційними ресурсами. Після оновлення даних у військовому квитку маємо поставити штрих-код. Якщо його немає — значить, інформація не оновлена, і людина, можливо, ухилянт. Або не встиг. Але в будь-якому разі, це необхідно зробити протягом 60 днів після ухвалення закону", — сказав Лазуткін.

Він стверджує, що всі військовозобов'язані повинні оновити свої дані у військово-обліковому реєстрі у ТЦК та СП за місцем свого перебування чи реєстрації, або ж за допомогою електронного кабінету чи у Центрі надання адміністративних послуг.

Кому не потрібен штрих-код у військовому квитку

Речник Міноборони зазначив, що якщо людина знята з військового обліку за станом здоров'я і має статус непридатної до військової служби, то дані їй оновлювати не треба. І, відповідно, не потрібен штрих-код у військовому квитку.

"Якщо людину не знято з військового обліку, то штрих-код потрібен усім військовозобов'язаним, з 18 до 60 років. Навіть якщо є броня. Навіть якщо у військовозобов'язаного є якісь підстави для відстрочення (наприклад, він багатодітний батько), він все одно має оновити свої дані", — сказав він.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів вніс деякі зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних. Йдеться про постанову №555. Водночас нардеп Дмитро Наталуха розповів про нові моделі бронювання від мобілізації.

Також відомо, які ще категорії громадян, окрім поліції, можуть бути заброньовані від військового призову.