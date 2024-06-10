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Когда предприятию могут отказать в бронировании работников — объяснение Минэкономики

10 июня 2024 02:27
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Когда предприятию могут отказать в бронировании работников
Мужчины в очереди в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Критически важные предприятия могут забронировать своих сотрудников. Но в некоторых случаях Минэкономики может отказать в бронировании.

Об этом в воскресенье, 10 июня, в эфире телемарафона сообщил заместитель министра экономики Игорь Фоменко.

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Как забронировать работников

По словам Фоменко, предприятие представляет список военнообязанных для бронирования центральному органу исполнительной власти или ОВА, которая признала предприятие критически важным. Затем администрация направляет списки в Минобороны или другие органы, в которых военнообязанные работники состоят на учете.

МОУ проверяет документы, а затем направляет их на согласование в Министерство экономики.

"Минэкономики проверяет наличие оснований. Если каких-либо документов не хватает, мы просим их предоставить. После этого министерство издает приказ, который направляет в Минобороны, ТЦК и тот орган местных властей, который обращался в Минобороны", — пояснил замминистра экономики.

Если документы не полностью поданы или есть фальсификация в документах, предприятию могут отказать в бронировании сотрудников.

Напомним, постановление КМУ дифференцирует отсрочку для разных забронированных работников предприятий и ведомств. Представители органов местного самоуправления и государственной власти освобождаются от мобилизации на все время войны, а работники критически важных предприятий — на 12 месяцев.

Также мы сообщали, что на украинском рынке труда во время мобилизации появился новый тренд — компании начали массово размещать на кадровых порталах вакансии с возможностью бронирования.

военный призыв
мобилизация
повестки
военный учет
ТЦК и СП
военнообязанные
уклонисты
военнослужащие
ВСУ

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