Когда предприятию могут отказать в бронировании работников — объяснение Минэкономики
Критически важные предприятия могут забронировать своих сотрудников. Но в некоторых случаях Минэкономики может отказать в бронировании.
Об этом в воскресенье, 10 июня, в эфире телемарафона сообщил заместитель министра экономики Игорь Фоменко.
Как забронировать работников
По словам Фоменко, предприятие представляет список военнообязанных для бронирования центральному органу исполнительной власти или ОВА, которая признала предприятие критически важным. Затем администрация направляет списки в Минобороны или другие органы, в которых военнообязанные работники состоят на учете.
МОУ проверяет документы, а затем направляет их на согласование в Министерство экономики.
"Минэкономики проверяет наличие оснований. Если каких-либо документов не хватает, мы просим их предоставить. После этого министерство издает приказ, который направляет в Минобороны, ТЦК и тот орган местных властей, который обращался в Минобороны", — пояснил замминистра экономики.
Если документы не полностью поданы или есть фальсификация в документах, предприятию могут отказать в бронировании сотрудников.
Напомним, постановление КМУ дифференцирует отсрочку для разных забронированных работников предприятий и ведомств. Представители органов местного самоуправления и государственной власти освобождаются от мобилизации на все время войны, а работники критически важных предприятий — на 12 месяцев.
Также мы сообщали, что на украинском рынке труда во время мобилизации появился новый тренд — компании начали массово размещать на кадровых порталах вакансии с возможностью бронирования.
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