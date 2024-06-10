Коли підприємству можуть відмовити у бронюванні працівників

Чоловіки в черзі у ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

Критично важливі підприємства можуть забронювати своїх співробітників. Але в деяких випадках Мінекономіки може відмовити у бронюванні.

Про це у неділю, 9 червня, в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

Читайте також:

Як забронювати працівників

За словами Фоменка, підприємство подає список військовозобов'язаних для бронювання центральному органу виконавчої влади або ОВА, яка визнала підприємство критично важливим. Потім адміністрація направляє списки в Міноборони або інші органи, в яких військовозобов'язані працівники стоять на обліку.

МОУ перевіряє документи, а потім скеровує їх на узгодження в Міністерство економіки.

"Мінекономіки перевіряє наявність підстав. Якщо якихось документів не вистачає, ми просимо їх надати. Після цього міністерство видає наказ, який направляє в Міноборони, ТЦК та той органі місцевої влади, який звертався до Міноборони", — пояснив заступник міністра економіки.

Якщо документи не повністю подані, або є фальсифікація в документах, підприємству можуть відмовити у бронюванні співробітників.

Нагадаємо, постанова КМУ диференціює відстрочку для різних заброньованих працівників підприємств та відомств. Представники органів місцевого самоврядування та державної влади звільняються від мобілізації на весь час війни, а працівники критично важливих підприємств — на 12 місяців.

Також ми повідомляли, на українському ринку праці під час мобілізації з'явився новий тренд — компанії почали масово розміщувати на кадрових порталах вакансії із можливістю бронювання.