Коли підприємству можуть відмовити у бронюванні працівників — пояснення Мінекономіки
Критично важливі підприємства можуть забронювати своїх співробітників. Але в деяких випадках Мінекономіки може відмовити у бронюванні.
Про це у неділю, 9 червня, в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.
Як забронювати працівників
За словами Фоменка, підприємство подає список військовозобов'язаних для бронювання центральному органу виконавчої влади або ОВА, яка визнала підприємство критично важливим. Потім адміністрація направляє списки в Міноборони або інші органи, в яких військовозобов'язані працівники стоять на обліку.
МОУ перевіряє документи, а потім скеровує їх на узгодження в Міністерство економіки.
"Мінекономіки перевіряє наявність підстав. Якщо якихось документів не вистачає, ми просимо їх надати. Після цього міністерство видає наказ, який направляє в Міноборони, ТЦК та той органі місцевої влади, який звертався до Міноборони", — пояснив заступник міністра економіки.
Якщо документи не повністю подані, або є фальсифікація в документах, підприємству можуть відмовити у бронюванні співробітників.
Нагадаємо, постанова КМУ диференціює відстрочку для різних заброньованих працівників підприємств та відомств. Представники органів місцевого самоврядування та державної влади звільняються від мобілізації на весь час війни, а працівники критично важливих підприємств — на 12 місяців.
Також ми повідомляли, на українському ринку праці під час мобілізації з'явився новий тренд — компанії почали масово розміщувати на кадрових порталах вакансії із можливістю бронювання.
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