Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Кого из женщин могут мобилизовать прямо сейчас — в ТЦК дали ответ arrow

Кого из женщин могут мобилизовать прямо сейчас — в ТЦК дали ответ

15 июля 2024 05:29
Игорь Семенюк - Редактор
Игорь Семенюк
Редактор
В ТЦК объяснили, кого из женщин могут сразу мобилизовать
Мобилизованные женщины. Фото: Генштаб ВСУ
Игорь Семенюк - Редактор
Игорь Семенюк
Редактор

Женщины с медицинской специальностью, соответствующей приказу Министерства обороны Украины, могут быть привлечены в ряды ВСУ пока исключительно добровольно. Речь идет о женщинах именно с медицинско-фармацевтическим образованием.

Об этом 14 июля, в воскресенье, в комментарии ТСН рассказала представительница ТЦК и СП Лариса Козак.

Читайте также:

Нужно ли женщинам становиться на военный учет

При этом Козак отметила, что считающиеся военнообязанными женщины-медики в обязательном порядке должны состоять на военном учете. Но зачисление на службу только добровольное, добавляет специалист.

"В стране есть военнообязанные женщины — это женщины с медицинско-фармацевтическим образованием. Есть перечень должностей, определенный приказом Министерства обороны относительно профессий, подлежащих постановке на учет, но он исключительно добровольный ", — подчеркнула Козак.

Ранее мы рассказывали, что участница "Супермамы" и блогер Юлия Генсировская отомстила своему бывшему и раскрыла  его местонахождение представителям ТЦК.

А певец Павел Зибров объяснил, почему он не на фронте. Говорит, что Украине необходим надежный тыл.

Минобороны ВСУ мобилизация ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля