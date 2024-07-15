В ТЦК объяснили, кого из женщин могут сразу мобилизовать

Мобилизованные женщины. Фото: Генштаб ВСУ

Женщины с медицинской специальностью, соответствующей приказу Министерства обороны Украины, могут быть привлечены в ряды ВСУ пока исключительно добровольно. Речь идет о женщинах именно с медицинско-фармацевтическим образованием.

Об этом 14 июля, в воскресенье, в комментарии ТСН рассказала представительница ТЦК и СП Лариса Козак.

Читайте также:

Нужно ли женщинам становиться на военный учет

При этом Козак отметила, что считающиеся военнообязанными женщины-медики в обязательном порядке должны состоять на военном учете. Но зачисление на службу только добровольное, добавляет специалист.

"В стране есть военнообязанные женщины — это женщины с медицинско-фармацевтическим образованием. Есть перечень должностей, определенный приказом Министерства обороны относительно профессий, подлежащих постановке на учет, но он исключительно добровольный ", — подчеркнула Козак.

Ранее мы рассказывали, что участница "Супермамы" и блогер Юлия Генсировская отомстила своему бывшему и раскрыла его местонахождение представителям ТЦК.

А певец Павел Зибров объяснил, почему он не на фронте. Говорит, что Украине необходим надежный тыл.