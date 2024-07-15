В ТЦК пояснили, кого з жінок можуть відразу мобілізувати

Мобілізовані жінки. Фото: Генштаб ЗСУ

Жінки з медичним фахом, що відповідає наказу Міністерства оборони України, можуть бути залучені до лав ЗСУ поки що виключно добровільно. Мова йде про жінок саме з медично-фармацевтичною освітою.

Про це 14 липня, у неділю в коментарі ТСН розповіла представниця ТЦК та СП Лариса Козак.

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При цьому Козак зауважила, що жінки-медики, які вважаються військовозобов'язаними, в обов'язковому порядку мають перебувати на військовому обліку. Але залучання до служби тільки добровільне, додає фахівець.

"В країні є військовозобов'язані жінки — це ті, що мають відповідну медичну-фармацевтичну освіту. Є перелік посад, визначений наказом Міністерства оборони щодо професій, які підлягають постановці на облік, але він виключно добровільний", — наголосила Козак.

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