Мобилизация в Украине — Минобороны изменит работу Резерв+ в плане ТЦК

Приложение Резерв+. Иллюстративное фото: УНИАН

В Министерстве обороны Украины планируют переработать мобильное приложение Резерв+ на онлайн-военкомат. Также оборонное ведомство планирует добавить в него опцию онлайн-рекрутинга для мобилизации в "два клика".

Об этом сказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью журналу Forbes.

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По ее словам, отдел цифровизации Минобороны уже разрабатывает опцию онлайн-рекрутинга с возможностью подписать контракт или мобилизоваться в "два клика".

"Обновить свои данные через "Резерв+" смогли 3,2 млн человек. Сейчас у нас есть большой план, как превратить "Резерв+" в ТЦК онлайн", — заявила она.

Также чиновница добавила, что сейчас в работе три типа получения отсрочек: для многодетных семей, людей с инвалидностью и студентов дневной формы обучения.

"Иногда пользователи путают "Резерв+" с абсолютной защитой от необходимости исправления своих данных в ТЦК. Это не соответствует действительности. Для полной интеграции онлайн-услуг, таких как постановка на военный учет, нужно время. Это займет около полугода, чтобы выстроить работу бекенд-системы в ТЦК", — добавила Черногоренко, и добавила, что у "Резерв+" будет стабильный прирост нескольких миллионов пользователей после такого обновления.