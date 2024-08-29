Мобілізація в Україні — Міноборони змінить роботу Резерв+ в плані ТЦК

Ходити до ТЦК буде не потрібно — Міноборони готує зміни у роботі додатка Резерв+
У Міністерстві оборони України планують переробити мобільний додаток Резерв+ на онлайн-військкомат. Також оборонне відомство планує додати в нього опцію онлайн-рекрутингу для мобілізації у "два кліки".
Про це сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю журналу Forbes.
Міноборони готує зміни в роботі Резерв+
За її словами, відділ цифровізації Міноборони вже розробляє опцію онлайн-рекрутингу з можливістю підписати контракт або мобілізуватися у "два кліки".
"Оновити свої дані через "Резерв+" змогли 3,2 млн людей. Зараз у нас є великий план, як перетворити "Резерв+" на ТЦК онлайн", — заявила вона.
Також посадовиця додала, що наразі у роботі три типи отримання відстрочок: для багатодітних сімей, людей з інвалідністю та студентів денної форми навчання.
"Іноді користувачі плутають "Резерв+" з абсолютним захистом від необхідності виправлення своїх даних в ТЦК. Це не відповідає дійсності. Для повної інтеграції онлайн-послуг, таких як постановка на військовий облік, потрібен час. Це займе близько пів року, аби вибудувати роботу бекенд системи у ТЦК", — додала Черногоренко, та додала, що "Резерв+" матиме стабільний приріст кількох мільйонів користувачів після такого оновлення.
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