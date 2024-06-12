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Взятка в Одесском ТЦК — кого задержали

12 июня 2024 17:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесском РТЦК и СП за взятку задержали Макарского - СМИ
Сотрудник Одесского районного ТЦК и СП, которого, вероятно, задержали за взятку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе задержан сотрудник Киевского районного ТЦК и СП за взяточничество. По некоторым данным, речь идет об Алексее Макарском, фигурировавшем в скандальных видео со случаями принудительной мобилизации в городе.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Участие в скандалах

Как отмечают СМИ, Макарский стал известен после появления видео, на которых он в военной форме с шевроном 72 Отдельной механизированной бригады был участником конфликтов. В частности, во время "рейдов" он нецензурно выражался в адрес пассажиров общественного транспорта. Также он уверял, что сам воевал на Бахмутском направлении, однако местные паблики тогда предполагали, что он "титушка" и на фронте никогда не был.

Задержание за взятку

Напомним, что Макарского задержали за то, что требовал от мужчины 3 000 долларов. За эту сумму военный обещал не выдавать повестку, чем нарушил законодательство и снова оказался в центре внимания.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Мы писали ранее, что работник ТЦК и СП Одесчины шантажировал гражданина, имеющего законное право на отсрочку от призыва тем, что не выдаст ему необходимую справку. За документ военный просил взятку и принимал ее либо топливом, либо деньгами. Мужчину задержали "на горячем", теперь ему грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что начальник подразделения в Одесской области требовал взятку в размере 9 тысяч долларов у своего подчиненного. За эти средства он обещал помочь бойцу освободиться от прохождения службы, однако взяточника разоблачили правоохранители.

военный призыв
мобилизация
взятка
ТЦК и СП
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