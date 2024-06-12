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Хабар в Одеському ТЦК — кого затримали

12 червня 2024 17:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одеському РТЦК та СП за хабар затримали Макарського - ЗМІ
Співробітник Одеського районного ТЦК та СП, якого ймовірно затримали за хабар. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі затримали співробітника Київського районного ТЦК та СП за хабарництво. За деякими даними, йдеться про Олексія Макарського, який фігурував у скандальних відео з випадками примусової мобілізації у місті.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Участь у скандалах

Як зазначають ЗМІ, Макарський став відомим після появи відео, на яких він, у військовій формі з шевроном 72 Окремої механізованої бригади був учасником конфліктів. Зокрема, під час "рейдів" він нецензурно лаявся на пасажирів громадського транспорту. Також він запевняв, що сам воював на Бахмутському напрямку, проте місцеві пабліки тоді припускали, що він є "титушкою" і на фронті ніколи не був.

Затримання за хабар

Нагадаємо, що Макарського затримали через те, що вимагав від чоловіка 3 000 доларів. За цю суму військовий обіцяв не видавати повістку, чим порушив законодавство та знову опинився у центрі уваги.

Скандали з ТЦК в Одесі

Ми писали раніше, що працівник ТЦК та СП Одещини шантажував громадянина, який має законне право на відстрочку від призову, тим, що не видасть йому необхідну довідку. За документ військовий просив хабаря, який приймав або пальним, або грошима. Чоловіка затримали "на гарячому", тепер йому загрожує позбавлення волі. 

Також ми повідомляли, що начальник підрозділу на Одещині вимагав хабар у розмірі 9 тисяч доларів у свого підлеглого. За ці кошти він обіцяв допомогти бійцю звільнитись від проходження служби, проте хабарника викрили правоохоронці.

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мобілізація
хабар
ТЦК та СП
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Кримінал
Одеська область
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