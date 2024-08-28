За свои услуги по предоставлению ложных справок о непригодности и инвалидности взяточники из ТЦК брали около 6 000 долларов

Изъятие вещественных доказательств у подозреваемого. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

На Закарпатье на взятках поймали целую компанию медиков местной военно-врачебной комиссии ТЦК, которая за деньги помогала уклонистам избежать призыва и незаконно покинуть территорию Украины с фальшивыми справками. Подозрение уже выдвинули председателю ВВК и поймали на взятках некоторых из его подчиненных.

Об этом сообщает Закарпатская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

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Результат обыска у подозреваемых. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

В рамках расследования уже сообщено о подозрении председателю ВВК, медицинской сестре центральной больницы в Хусте и местному жителю, действовавшему в составе преступной группы.

Следствие установило, что в обеих схемах подозреваемые за деньги изготовляли ложные медицинские документы, на основании которых уклонисты, как не пригодные к службе, снимались с учета.

Следователи поймали на получении взятки медсестру и ее пособника. Изъяты два "транша" неправомерной выгоды — 5 000 и 1 500 долларов. Другого подозреваемого, обеспечившего получение гражданином группы инвалидности, разоблачили при получении 6 000 долларов.

В ходе обысков изъята медицинская документация, черновые записи, телефоны, ноутбуки, денежные средства и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность указанных лиц.

В то же время проверяется причастность к уголовному правонарушению других членов военно-врачебной комиссии.