За свої послуги з надання неправдивих довідок про непридатність та інвалідність хабарники з ТЦК брали близька 6 000 доларів

Вилучення речових доказів у підозрюваного. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

На Закарпатті на хабарях упіймали цілу компанію медиків місцевої військово-лікарської комісії ТЦК, що за гроші допомагала ухилянтам уникнути призову та незаконно покинути територію України з фальшивими довідками. Підозру вже висунули голові ВЛК та спіймали на хабарях деяких з його підлеглих.

Про це інформує Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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Результат обшуку у підозрюваних. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

В рамках розслідування вже повідомлено про підозру голові ВЛК, медичній сестрі центральної лікарні у Хусті та місцевому жителю, які діяли у складі злочинної групи.

Слідство встановило, що в обох схемах підозрювані за гроші ці люди виготовляли неправдиві медичні документи, на підставі яких ухилянти, як не придатні до служби, виключались з обліку.

Слідчі спіймали на отриманні хабаря медсестру та її пособника. Вилучено два "транші" неправомірної вигоди — 5 000 та 1 500 доларів. Іншого підозрюваного, який забезпечив отримання громадянином групи інвалідності, викрили під час одержання 6 000 доларів.

Під час обшуків вилучено медичну документацію, чорнові записи, телефони, ноутбуки, грошові кошти та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність вказаних осіб.

Водночас перевіряється причетність до кримінального правопорушення інших членів військово-лікарської комісії.