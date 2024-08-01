Мобилизация в Украине — что делать военнообязанным забронированным после получения повестки

Юристы объяснили, что делать бронированным военнообязанным при вручении повестки
Юристы отмечают, что военнообязанные с бронированием должны реагировать на полученные повестки от ТЦК, поскольку игнорирование может привести к уголовной ответственности. В случае получения повестки следует явиться в ТЦК с документами, подтверждающими бронирование.
Об этом сообщило издание Informator.ua.
Забронированный мужчина не должен игнорировать повестку от ТЦК
По словам адвокатов, если военнообязанные, имеющие бронирование от мобилизации, получили повестку, они не должны это игнорировать. В таком случае нужно обратиться в ТЦК и разобраться там. Иначе против них возбудят уголовное дело.
"За неявку после получения мобилизационной повестки предусмотрена уголовная ответственность", — отметил адвокат Юрий Айвазян.
Если же бронирование давно оформлено, а ТЦК все равно вручил или прислал повестку, юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько советует то же самое — прийти в ТЦК и предоставить подтверждающие бронирование документы.
"Конечно, после получения повестки теми, кто имеет отсрочку от мобилизации в виде бронирования, нужно явиться в ТЦК и СП и предоставить доказательства бронирования", — отметил Лобунько.
Он добавил, что ТЦК и СП могут попросить пройти ВВК и обновить ваши данные, и это законно.
"Нужно помнить, что мобилизовать человека, который имеет бронирование, без его доброй воли и собственного желания не могут. Если же человек сомневается в соблюдении законодательства представителями ТЦК и СП, он может направить подтверждающие документы в ТЦК и СП средствами почтовой связи — ценным письмом", — объяснил юрист.
Можно ли не идти в ТЦК
Юрист Галина Токмач на портале B2Bconsult напоминает, что если мужчина имеет бронь от мобилизации согласно всем нормам, ему не могут вручить боевую повестку и принудительно призвать на военную службу. Такой военнообязанный имеет право не являться по этой повестке в ТЦК.
"Такая неявка не будет считаться уклонением от мобилизации, ведь у вас есть отсрочка по бронированию. Поэтому уголовная ответственность вам не будет угрожать", — отметила Токмач.
Она добавила, что работнику, имеющему бронь, следует обратиться на горячую линию Министерства обороны по телефону: 0 800 500 442.
Токмач рекомендует подать жалобу на имя руководителя ТЦК и СП. Ее нужно зарегистрировать либо на вашем экземпляре, либо отправить заказным письмом с описанием вложения и уведомлением о вручении.
По ее словам, в жалобе необходимо указать нарушение со стороны служащих ТЦК и СП в соответствии со ст. 19 Конституции Украины, абз. 2 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и порядке бронирования военнообязанных. Также следует добавить копии документов подтверждающих наличие отсрочки от мобилизации.
Напомним, в мобильном приложении "Дія" появилась услуга экономического бронирования для руководителей критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности ВСУ.
Ранее мы писали, что бессрочное бронирование от мобилизации в особый период у работников государственных органов и органов местного самоуправления. Также это право предоставляется тем, кто служит в Государственной уголовно-исполнительной службе.
Читайте Новини.LIVE!