Мобилизация в Украине — что делать военнообязанным забронированным после получения повестки

Вручение повестки. Фото: УСИ Online

Юристы отмечают, что военнообязанные с бронированием должны реагировать на полученные повестки от ТЦК, поскольку игнорирование может привести к уголовной ответственности. В случае получения повестки следует явиться в ТЦК с документами, подтверждающими бронирование.

Об этом сообщило издание Informator.ua.

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Забронированный мужчина не должен игнорировать повестку от ТЦК

По словам адвокатов, если военнообязанные, имеющие бронирование от мобилизации, получили повестку, они не должны это игнорировать. В таком случае нужно обратиться в ТЦК и разобраться там. Иначе против них возбудят уголовное дело.

"За неявку после получения мобилизационной повестки предусмотрена уголовная ответственность", — отметил адвокат Юрий Айвазян.

Если же бронирование давно оформлено, а ТЦК все равно вручил или прислал повестку, юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько советует то же самое — прийти в ТЦК и предоставить подтверждающие бронирование документы.

"Конечно, после получения повестки теми, кто имеет отсрочку от мобилизации в виде бронирования, нужно явиться в ТЦК и СП и предоставить доказательства бронирования", — отметил Лобунько.

Он добавил, что ТЦК и СП могут попросить пройти ВВК и обновить ваши данные, и это законно.

"Нужно помнить, что мобилизовать человека, который имеет бронирование, без его доброй воли и собственного желания не могут. Если же человек сомневается в соблюдении законодательства представителями ТЦК и СП, он может направить подтверждающие документы в ТЦК и СП средствами почтовой связи — ценным письмом", — объяснил юрист.

Можно ли не идти в ТЦК

Юрист Галина Токмач на портале B2Bconsult напоминает, что если мужчина имеет бронь от мобилизации согласно всем нормам, ему не могут вручить боевую повестку и принудительно призвать на военную службу. Такой военнообязанный имеет право не являться по этой повестке в ТЦК.

"Такая неявка не будет считаться уклонением от мобилизации, ведь у вас есть отсрочка по бронированию. Поэтому уголовная ответственность вам не будет угрожать", — отметила Токмач.

Она добавила, что работнику, имеющему бронь, следует обратиться на горячую линию Министерства обороны по телефону: 0 800 500 442.

Токмач рекомендует подать жалобу на имя руководителя ТЦК и СП. Ее нужно зарегистрировать либо на вашем экземпляре, либо отправить заказным письмом с описанием вложения и уведомлением о вручении.

По ее словам, в жалобе необходимо указать нарушение со стороны служащих ТЦК и СП в соответствии со ст. 19 Конституции Украины, абз. 2 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и порядке бронирования военнообязанных. Также следует добавить копии документов подтверждающих наличие отсрочки от мобилизации.

Напомним, в мобильном приложении "Дія" появилась услуга экономического бронирования для руководителей критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности ВСУ.

Ранее мы писали, что бессрочное бронирование от мобилизации в особый период у работников государственных органов и органов местного самоуправления. Также это право предоставляется тем, кто служит в Государственной уголовно-исполнительной службе.