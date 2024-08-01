Мобілізація в Україні — що робити заброньованим військовозобов'язаним після отримання повістки

Вручення повістки. Фото: УСІ Online

Юристи наголошують, що військовозобов'язані з бронюванням повинні реагувати на отримані повістки від ТЦК, оскільки ігнорування може призвести до кримінальної відповідальності. У разі отримання повістки слід з'явитися в ТЦК з документами, які підтверджують бронювання.

Про це повідомило видання Informator.ua.

Читайте також:

Заброньований чоловік не повинен ігнорувати повістку від ТЦК

За словами адвокатів, якщо військовозобов'язані, які мають бронювання від мобілізації, отримали повістку, вони не повинні ігнорувати це. У такому випадку треба звернутися до ТЦК та розібратися там. Інакше проти них відкриють кримінальну справу.

"За неявку після отримання мобілізаційної повістки передбачена кримінальна відповідальність", — зазначив адвокат Юрій Айвазян.

Якщо ж бронювання давно оформлено, а ТЦК все одно вручив або надіслав повістку, юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько радить те саме — прийти в ТЦК і надати документи, що підтверджують бронювання.

"Звичайно, після отримання повістки тими, у кого є відстрочка від мобілізації у вигляді бронювання, потрібно з’явитись до ТЦК та СП і надати докази бронювання", — зазначив Лобунько.

Він додав, що ТЦК та СП можуть попросити пройти ВЛК та оновити ваші дані і це законно.

"Потрібно пам’ятати, що мобілізувати людину, яка має бронювання, без її доброї волі і власного бажання не можуть. Якщо ж людина має сумніви щодо дотримання законодавства представниками ТЦК та СП, вона може направити підтверджувальні документи до ТЦК та СП засобами поштового зв’язку — цінним листом", — пояснив юрист.

Чи можна не йти до ТЦК

Юристка Галина Токмач на порталі B2Bconsult нагадує, що якщо чоловік має бронь від мобілізації згідно з усіма нормами, йому не можуть вручити бойову повістку і примусово призвати на військову службу. Такий військовозобов'язаний має право не з'являтися за цією повісткою до ТЦК.

"Така неявка не буде вважатися ухиленням від мобілізації, адже ви маєте відстрочку по бронюванню. Тому кримінальна відповідальність вам не загрожуватиме", — зауважила Токмач.

Вона додала, що працівнику, який має бронь, варто звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони за телефоном: 0 800 500 442.

Токмач також рекомендує подати скаргу на ім'я керівника ТЦК та СП. Її потрібно зареєструвати або на вашому примірнику, або відправити рекомендованим листом із описом вкладення та повідомленням про вручення.

За її словами, у скарзі необхідно вказати порушення з боку службовців ТЦК та СП відповідно до ст. 19 Конституції України, абз. 2 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Порядку бронювання військовозобов'язаних. Також слід додати копії документів, що підтверджують наявність відстрочки від мобілізації.

Нагадаємо, у мобільному застосунку "Дія" з'явилася послуга економічного бронювання для керівників критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби ЗСУ.

Раніше ми писали, що безстрокове бронювання від мобілізації в особливий період мають працівники державних органів та органів місцевого самоврядування. Також це право надається тим, хто служить у Державній кримінально-виконавчій службі.