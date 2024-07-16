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Существует только одна причина несвоевременного обновления учетных данных — объяснение адвоката

16 июля 2024 11:48
Игорь Семенюк - Редактор
Игорь Семенюк
Редактор
Мобилизация в Украине — когда можно не обновлять данные
Обновление данных в ТЦК. Фото: Конкурент
Игорь Семенюк - Редактор
Игорь Семенюк
Редактор

По закону о мобилизации украинцы должны были обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. В противном случае они могут быть привлечены к административной ответственности. Уважительной причиной несвоевременного обновления может быть только болезнь.

Об этом сообщил адвокат Сергей Старенький в эфире телеканала Киев24.

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Адвокат отметил, что у украинцев, которые не обновили свои военно-учетные данные, в течение 60 дней будут возникать определенные сложности, чтобы объяснить причину. Старенький заявил, что сейчас только одна уважительная причина таких действий.

"У них будут возникать определенные сложности, чтобы объяснить причину, почему они не выполнили предусмотренную законом обязанность. Действительно основанием для признания уважительности таких причин может быть только болезнь", — отметил адвокат.

Он подчеркнул, что отсутствие человека в Украине, отсутствие интернет-связи или возможности доехать — это не уважительные причины.

Как известно, до 16 июля военнообязанные, резервисты и призывники должны обновить данные, а именно место жительства, контактный номер телефона и почту. Под ЦНАП и ТЦК везде по регионам Украины стоят очереди.

Напомним, украинцы, отпраздновавшие 18-летие за пределами родины, не могут встать на военный учет дистанционно. Исключение составляют только те граждане, которые ранее были сняты с учета, потому что уезжали на постоянное место жительства.

Мы сообщали, что военнообязанные граждане могут встать на военный учет по месту фактического проживания.

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