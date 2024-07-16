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Існує лише одна причина несвоєчасного оновлення облікових даних — пояснення адвоката

16 липня 2024 11:48
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор
Мобілізація в Україні — коли можна не оновлювати дані
Оновлення даних у ТЦК. Фото: Конкурент
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор

Згідно із законом про мобілізацію українці повинні були оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. У іншому разі вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Поважною причиною несвоєчасного оновлення можу бути лише хвороба.

Про це повідомив адвокат Сергій Старенький в ефірі телеканалу Київ24.

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Адвокат зазначив, що в українців, які не оновили свої військово-облікові дані протягом 60 днів виникатимуть певні складнощі, аби пояснити причину. Старенький заявив, що наразі є лише одна поважна причина таких дій.

"У них виникатимуть певні складнощі, аби пояснити причину чому вони не виконали передбачений законом обов'язок. Дійсно підставою для визнання поважності таких причин може бути лише хвороба", — зазначив адвокат.

Він наголосив, що відсутність людини в Україні, відсутність інтернет-зв'язку чи можливості доїхати — це не поважні причини.

Як відомо, до 16 липня військовозобов'язані, резервісти і призовники мають оновити дані, а саме місце проживання, контактний номер телефону і пошту. Під ЦНАПами та ТЦК скрізь по регіонах України стоять черги.

Нагадаємо, українці, які відсвяткували 18-річчя за межами батьківщини, не можуть стати на військовий облік дистанційно. Виняток складають лише ті громадяни, які раніше були зняті з обліку, бо виїжджали на постійне місце проживання.

Ми повідомляли, що військовозобов’язані громадяни можуть стати на військовий облік за місцем фактичного проживання. 

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