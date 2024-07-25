Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Какой важный нюанс может сделать повестку в ТЦК недействительной arrow

Какой важный нюанс может сделать повестку в ТЦК недействительной

25 июля 2024 15:30
Василий Горенко - Редактор
Повестка без подписи военнообязанного — на чьей стороне суд
Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
Василий Горенко - Редактор

В Киеве мужчина отказался подписать повестку, которую ему вручали сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки, и не явился в военкомат. Во время рассмотрения дела суд принял сторону военнообязанного, признав, что повестка без подписи недействительна.

О ходе дела и суда сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Мужчина не подписал повестку

Истец был вызван в ТЦК для призыва на военную службу за мобилизацией, но в указанное время и день не явился. Мужчина не сообщил причины неприбытия, что подтверждается рапортом офицера мобилизационного отделения.

От получения повестки истец отказался, на что был сложен акт, а документ был зачитан вслух при свидетелях. В тот же день истец написал заявление собственноручно, о том, что он отказывается от получения повестки.

По делу об административном правонарушении было вынесено постановление и наложено взыскание в виде штрафа 5100 грн.

Военнообязанный обратился в суд с намерением отменить штраф.

Чью сторону принял суд

Суд принял решение, что нормы действующего законодательства требуют, чтобы повестка была вручена лично и подписана лицом, которому она назначена. Отмечено, что другие формы приглашения, уведомления о необходимости явки в ТЦК законодателем не установлены.

Исходя из изложенного, суд считает, что начальником ТЦК не доказано в установленном порядке наличия в действиях истца обязанности явки в ТЦК, а следовательно, и состава правонарушения.

Суд административный иск мужчины об отмене постановления о привлечении к административной ответственности удовлетворил. Постановление о наложении административного взыскания признало противоправным и отменено.

Дело пересматривает апелляционный административный суд.

Ранее мы писали, что во Львовской области суд вынес приговор мужчине, отказавшемуся от мобилизации. Обвиняемый объяснил свою позицию тем, что испытывает проблемы со здоровьем и "трех неофициальных детей". Мужчина признал свою вину и раскаялся.

Напомним, командир взвода попытался продать прибор ночного видения, чтобы купить автомобиль в подразделение. Суд признал вину старшего лейтенанта, однако решил его строго не наказывать.

Украина мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца