Повестка без подписи военнообязанного — на чьей стороне суд

Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Киеве мужчина отказался подписать повестку, которую ему вручали сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки, и не явился в военкомат. Во время рассмотрения дела суд принял сторону военнообязанного, признав, что повестка без подписи недействительна.

О ходе дела и суда сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Мужчина не подписал повестку

Истец был вызван в ТЦК для призыва на военную службу за мобилизацией, но в указанное время и день не явился. Мужчина не сообщил причины неприбытия, что подтверждается рапортом офицера мобилизационного отделения.

От получения повестки истец отказался, на что был сложен акт, а документ был зачитан вслух при свидетелях. В тот же день истец написал заявление собственноручно, о том, что он отказывается от получения повестки.

По делу об административном правонарушении было вынесено постановление и наложено взыскание в виде штрафа 5100 грн.

Военнообязанный обратился в суд с намерением отменить штраф.

Чью сторону принял суд

Суд принял решение, что нормы действующего законодательства требуют, чтобы повестка была вручена лично и подписана лицом, которому она назначена. Отмечено, что другие формы приглашения, уведомления о необходимости явки в ТЦК законодателем не установлены.

Исходя из изложенного, суд считает, что начальником ТЦК не доказано в установленном порядке наличия в действиях истца обязанности явки в ТЦК, а следовательно, и состава правонарушения.

Суд административный иск мужчины об отмене постановления о привлечении к административной ответственности удовлетворил. Постановление о наложении административного взыскания признало противоправным и отменено.

Дело пересматривает апелляционный административный суд.

Ранее мы писали, что во Львовской области суд вынес приговор мужчине, отказавшемуся от мобилизации. Обвиняемый объяснил свою позицию тем, что испытывает проблемы со здоровьем и "трех неофициальных детей". Мужчина признал свою вину и раскаялся.

Напомним, командир взвода попытался продать прибор ночного видения, чтобы купить автомобиль в подразделение. Суд признал вину старшего лейтенанта, однако решил его строго не наказывать.