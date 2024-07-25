Повістка без підпису військовозобов'язаного — на чиєму боці суд

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

У Києві чоловік відмовився підписати повістку, яку йому вручали співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і не з'явився у військомат. Під час розгляду справи суд став на бік військовозобов'язаного, визнавши, що повістка без підпису не є дійсною.

Про хід справи та суду повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Чоловік не підписав повістку

Позивач був викликаний до ТЦК для призову на військову службу за мобілізацією, але в зазначений час та день не з`явився. Чоловік не повідомив причин неприбуття, що підтверджується рапортом офіцера мобілізаційного відділення.

Від отримання повістки позивач відмовився, про що було складено акт, а документ був зачитаний вголос при свідках. В той же день позивач написав заяву власноруч, про те що, він відмовляється від отримання повістки.

За справою про адміністративне правопорушення була винесена постанова та накладено стягнення у вигляді штрафу 5100 грн.

Військовозобов'язаний звернувся до суду з наміром скасувати штраф.

Чию сторону прийняв суд

Суд прийняв рішення, що норми діючого законодавства вимагають, щоб повістка була вручена особисто і підписана особою, якій вона призначена. Зазначено, що інші форми запрошення, сповіщення про необхідність явки до ТЦК законодавцем не встановлені.

Виходячи з викладеного, суд вважає, що начальником ТЦК не доведено в установленому порядку наявності в діях позивача обов'язку явки до ТЦК, а відтак, і складу правопорушення.

Суд адміністративний позов чоловіка про скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності задовольнив. Постанову про накладення адміністративного стягнення визнав протиправною та скасував.

Наразі справу переглядає апеляційний адміністративний суд.

Раніше ми писали, що у Львівській області суд виніс вирок чоловікові, який відмовився від мобілізації. Обвинувачений пояснив свою позицію тим, що має проблеми зі здоров’ям і "трьох неофіційних дітей". Чоловік визнав свою провину і розкаявся.

Нагадаємо, командир взводу спробував продати прилад нічного бачення, щоб купити автомобіль у підрозділ. Суд визнав провину старшого лейтенанта, однак вирішив його суворо не карати.