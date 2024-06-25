Военнообязанные до 25 лет, должны ли они обновлять данные в ТЦК

Какой категории военнообязанных не нужно посещать ТЦК
Гражданин, не достигший 25-летнего возраста и не заканчивающий военной кафедры, не военнообязанный, а только призывником. Соответственно, у него нет необходимости посещать территориальный центр комплектования, а обновить свои военно-учетные данные может через ЦНАП.
Об этом на портале "Юристи.UA" рассказал адвокат Юрий Айвазян.
Призывник или военнообязанный
Отвечая на вопрос гражданина, который интересовался своим военным статусом, юрист отметил, что этот человек не достиг 25-летнего возраста.
"Если Вы не служили, не заканчивали военную кафедру, то до 25 лет у Вас есть статус призывника", — подчеркнул Юрий Айвазян.
Идти в ТЦК или нет
Это значит, добавил юрист, что гражданин должен обновить свои военно-учетные данные. Впрочем, посещать территориальный центр комплектования не обязательно.
"Идти в ТЦК нет необходимости, если не получали повестки. Данные можно обновить через ЦНАП", — пояснил Айвазян.
Напомним, военно-учетный документ можно получить тремя способами, как оффлайн, так и онлайн. Однако на следующей неделе украинцы смогут получить напечатанный военно-учетный документ с QR-кодом.
Также мы писали, что в Министерстве обороны Украины анонсировали расширение функций приложения "Резерв+". В планах создать обучение для военнообязанных украинцев.
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