Военнообязанные до 25 лет, должны ли они обновлять данные в ТЦК

Очередь под ТЦК. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Гражданин, не достигший 25-летнего возраста и не заканчивающий военной кафедры, не военнообязанный, а только призывником. Соответственно, у него нет необходимости посещать территориальный центр комплектования, а обновить свои военно-учетные данные может через ЦНАП.

Об этом на портале "Юристи.UA" рассказал адвокат Юрий Айвазян.

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Призывник или военнообязанный

Отвечая на вопрос гражданина, который интересовался своим военным статусом, юрист отметил, что этот человек не достиг 25-летнего возраста.

"Если Вы не служили, не заканчивали военную кафедру, то до 25 лет у Вас есть статус призывника", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Идти в ТЦК или нет

Это значит, добавил юрист, что гражданин должен обновить свои военно-учетные данные. Впрочем, посещать территориальный центр комплектования не обязательно.

"Идти в ТЦК нет необходимости, если не получали повестки. Данные можно обновить через ЦНАП", — пояснил Айвазян.

Напомним, военно-учетный документ можно получить тремя способами, как оффлайн, так и онлайн. Однако на следующей неделе украинцы смогут получить напечатанный военно-учетный документ с QR-кодом.

Также мы писали, что в Министерстве обороны Украины анонсировали расширение функций приложения "Резерв+". В планах создать обучение для военнообязанных украинцев.