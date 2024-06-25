Війсковозобов'язані до 25 років, чи мають вони оновлювати дані в ТЦК

Якій категорії військовозобов'язаних не треба відвідувати ТЦК
Громадянин, який не досяг 25-річного віку та не закінчував військової кафедри, не є військовозобов’язаним, а лише призовником. Відповідно, він не має необхідності відвідувати територіальний центр комплектування, а оновити свої військово-облікові дані може через ЦНАП.
Про це на порталі "Юристи.UA" розповів адвокат Юрій Айвазян.
Призовник чи військовозобов’язаний
Відповідаючи на питання громадянина, який цікавився своїм військовим статусом, юрист наголосив на тому, що ця особа не досягла 25-річного віку.
"Якщо Ви не служили, не закінчували військової кафедри, то до 25 років Ви маєте статус призовника", — підкреслив Юрій Айвазян.
Йти до ТЦК чи ні
Це означає, додав юрист, що громадянин має оновити свої військово-облікові дані. Втім, відвідувати територіальний центр комплектування необов’язково.
"Йти до ТЦК немає необхідності, якщо не отримували повістки. Дані можна оновити через ЦНАП", — пояснив Айвазян.
Нагадаємо, військово-обліковий документ можна отримати у три способи, як офлайн, так і онлайн. Проте з наступного тижня українці зможуть отримати надрукований військово-обліковий документ з QR-кодом.
Також ми писали, що у Міністерстві оборони України анонсували розширення функцій застосунку "Резерв+". У планах — створити навчання для військовозобов’язаних українців.
Читайте Новини.LIVE!