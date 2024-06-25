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Якій категорії військовозобов'язаних не треба відвідувати ТЦК

25 червня 2024 15:12
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Артур Кот
Редактор
Війсковозобов'язані до 25 років, чи мають вони оновлювати дані в ТЦК
Черга під ТЦК. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

Громадянин, який не досяг 25-річного віку та не закінчував військової кафедри, не є військовозобов’язаним, а лише призовником. Відповідно, він не має необхідності відвідувати територіальний центр комплектування, а оновити свої військово-облікові дані може через ЦНАП.

Про це на порталі "Юристи.UA" розповів адвокат Юрій Айвазян.

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Призовник чи військовозобов’язаний

Відповідаючи на питання громадянина, який цікавився своїм військовим статусом, юрист наголосив на тому, що ця особа не досягла 25-річного віку.

"Якщо Ви не служили, не закінчували військової кафедри, то до 25 років Ви маєте статус призовника", — підкреслив Юрій Айвазян.

Йти до ТЦК чи ні

Це означає, додав юрист, що громадянин має оновити свої військово-облікові дані. Втім, відвідувати територіальний центр комплектування необов’язково.

"Йти до ТЦК немає необхідності, якщо не отримували повістки. Дані можна оновити через ЦНАП", — пояснив Айвазян.

Нагадаємо, військово-обліковий документ можна отримати у три способи, як офлайн, так і онлайн. Проте з наступного тижня українці зможуть отримати надрукований військово-обліковий документ з QR-кодом.  

Також ми писали, що у Міністерстві оборони України анонсували розширення функцій застосунку "Резерв+". У планах — створити навчання для військовозобов’язаних українців.

українці
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані
юрист

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