Адвокат объяснил, как будут наказывать админов Telegram-каналов за публикации о перемещении представителей ТЦК

Блокпост ТЦК. Фото иллюстративное: cxid.info

В условиях мобилизации в украинском Telegram-пространстве появились каналы, предупреждающие о передвижении сотрудников ТЦК. За распространение подобной информации администраторам таких ресурсов грозит уголовная ответственность.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал адвокат Дмитрий Франчук.

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По словам правоведа, граждан, которые сообщают о местах нахождения представителей ТЦК, могут привлечь к ответственности по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

По каким статьям могут судить за распространение информации о ТЦК:

"Несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или размещении ВСУ" (статья 114-2) — наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет;

"Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" (статья 109) — наказывается лишением свободы сроком до десяти лет;

"Шпионаж" (статья 114), если информация рассматривается как шпионская деятельность или передается врагу — наказывается лишением свободы на срок до пятнадцати лет;

"Диверсия" (статья 113), если деятельность админов направлена на подрыв мобилизации и обороноспособности страны — наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

По словам Франчука, наказание будут выбирать в зависимости от того, насколько радикальными были публикации и велик масштаб их распространения. Если публикации привели к реальным негативным последствиям, например массовым беспорядкам, ответственность будет более суровой.