Адвокат пояснив, як каратимуть адмінів Telegram-каналів за публікації про переміщення представників ТЦК

Блокпост ТЦК. Фото ілюстративне: cxid.info

В умовах мобілізації в українському Telegram-просторі з'явилися канали, які попереджають про пересування співробітників ТЦК. За поширення подібної інформації адміністраторам таких ресурсів загрожує кримінальна відповідальність.

Про це в коментарі для РБК-Україна розповів адвокат Дмитро Франчук.

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За словами правознавця, громадян, які повідомляють про місця перебування представників ТЦК, можуть притягнути до відповідальності за кількома статтями Кримінального кодексу України.

За якими статтями можуть судити за поширення інформації про ТЦК:

"Несанкціоноване поширення інформаціїі про переміщення, рух або розміщення ЗСУ" (стаття 114-2) — карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років;

"Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади" (стаття 109) — карається позбавленням волі на строк до десяти років;

"Шпигунство" (стаття 114), якщо інформація розглядається як шпигунська діяльність або передається ворогу — карається позбавленням волі на строк до п'ятнадцяти років.;

"Диверсія" (стаття 113), якщо діяльність адмінів спрямована на підрив мобілізації та обороноздатності країни — карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

За словами Франчука, покарання обиратимуть залежно від того, наскільки радикальними були публікації та великим масштаб їх поширення. Якщо публікації призвели до реальних негативних наслідків, наприклад, масових заворушень, відповідальність буде більш суворою.