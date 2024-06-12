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Как студенту стать на учет в ТЦК и получить отсрочку

12 июня 2024 14:39
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Артур Кот
Редактор
Военный учет студентов, отсрочка от мобилизации, детали нового закона 2024 год
Студенты на занятиях. Фото: Sputnik
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

Студент, не состоящий на военном учете и желающий получить отсрочку от мобилизации, должен направить в территориальный центр комплектования соответствующие документы. Речь идет о справке от ЕГЭБО и заявлении об отсрочке.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Что нужно для отсрочки студента

Комментируя ситуацию со студентом, не имеющим военно-учетных документов, Юрий Айвазян подчеркнул, что для начала гражданин, который учится в высшем учебном заведении, должен получить документы, предоставляющие ему право на отсрочку.

Прежде всего, речь идет о справке из ЕГЭБО (Единой государственной электронной базы по вопросам образования) о том, что гражданин является студентом дневной формы обучения.

Мокрая печать или QR-код

После этого необходимо отправить справку и заявление на предоставление отсрочки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Комментируя ситуацию, когда на справке нет мокрой печати, но есть QR-код, Айвазян подчеркнул, что такой справки достаточно для оформления отсрочки.

Напомним, что после принятия нового закона о мобилизации в Украине возросло количество желающих мужчин в возрасте от 25 лет поступить в аспирантуру во избежание мобилизации.

Этот факт подтвердила в эфире Вечір.LIVE и народный депутат Юлия Гришина.

Также Новини.LIVE отмечали, что даже освобожденным от мобилизации аспирантам нужно обновить свои данные в территориальных центрах комплектования.

военнообязанные
отсрочка
мобилизация
студенты
юрист

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