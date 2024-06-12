Военный учет студентов, отсрочка от мобилизации, детали нового закона 2024 год

Как студенту стать на учет в ТЦК и получить отсрочку
Студент, не состоящий на военном учете и желающий получить отсрочку от мобилизации, должен направить в территориальный центр комплектования соответствующие документы. Речь идет о справке от ЕГЭБО и заявлении об отсрочке.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Что нужно для отсрочки студента
Комментируя ситуацию со студентом, не имеющим военно-учетных документов, Юрий Айвазян подчеркнул, что для начала гражданин, который учится в высшем учебном заведении, должен получить документы, предоставляющие ему право на отсрочку.
Прежде всего, речь идет о справке из ЕГЭБО (Единой государственной электронной базы по вопросам образования) о том, что гражданин является студентом дневной формы обучения.
Мокрая печать или QR-код
После этого необходимо отправить справку и заявление на предоставление отсрочки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Комментируя ситуацию, когда на справке нет мокрой печати, но есть QR-код, Айвазян подчеркнул, что такой справки достаточно для оформления отсрочки.
Напомним, что после принятия нового закона о мобилизации в Украине возросло количество желающих мужчин в возрасте от 25 лет поступить в аспирантуру во избежание мобилизации.
Этот факт подтвердила в эфире Вечір.LIVE и народный депутат Юлия Гришина.
Также Новини.LIVE отмечали, что даже освобожденным от мобилизации аспирантам нужно обновить свои данные в территориальных центрах комплектования.
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