Військовий облік студентів, відстрчока від мобілізації, деталі нового закону 2024 рік

Студенти на заняттях. Фото: Sputnik

Студент, який не перебуває на військовому обліку і хоче отримати відстрочку від мобілізації, має надіслати до територіального центру комплектування відповідні документи. Йдеться про довідку від ЄДЕБО та заяву про відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Що потрібно для відстрочки студента

Коментуючи ситуацію зі студентом, який не має військово-облікових документів, Юрій Айвазян наголосив, що для початку громадянин, який навчається у вищому навчальному закладі має отримати документи, які надають йому право на відстрочку.

Перш за все, йдеться, про довідку з ЄДЕБО (Єдиної державної електронної бази з питань освіти) про те, що громадянин є студентом денної форми навчання.

Мокра печатка чи QR-код

Після цього необхідно надіслати цю довідку та заяву на надання відстрочки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Коментуючи ситуацію, коли на довідці немає мокрої печатки, але є QR-код, Айвазян підкреслив, що такої довідки достатньо для оформлення відстрочки.

Нагадаємо, що після ухвалення нового закону про мобілізацію в Україні зросла кількість охочих чоловіків віком від 25 років вступити до аспірантури, аби уникнути мобілізації.

Цей факт підтвердила у ефірі Вечір.LIVE і народна депутатка Юлія Гришина.

Також Новини.LIVE наголошували на тому, що навіть звільненим від мобілізації аспірантам треба оновити свої дані у територіальних центрах комплектування.