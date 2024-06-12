Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Як студенту стати на облік у ТЦК та отримати відстрочку arrow

Як студенту стати на облік у ТЦК та отримати відстрочку

12 червня 2024 14:39
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор
Військовий облік студентів, відстрчока від мобілізації, деталі нового закону 2024 рік
Студенти на заняттях. Фото: Sputnik
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

Студент, який не перебуває на військовому обліку і хоче отримати відстрочку від мобілізації, має надіслати до територіального центру комплектування відповідні документи. Йдеться про довідку від ЄДЕБО та заяву про відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Що потрібно для відстрочки студента

Коментуючи ситуацію зі студентом, який не має військово-облікових документів, Юрій Айвазян наголосив, що для початку громадянин, який навчається у вищому навчальному закладі має отримати документи, які надають йому право на відстрочку.

Перш за все, йдеться, про довідку з ЄДЕБО (Єдиної державної електронної бази з питань освіти) про те, що громадянин є студентом денної форми навчання.

Мокра печатка чи QR-код

Після цього необхідно надіслати цю довідку та заяву на надання відстрочки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Коментуючи ситуацію, коли на довідці немає мокрої печатки, але є QR-код, Айвазян підкреслив, що такої довідки достатньо для оформлення відстрочки.

Нагадаємо, що після ухвалення нового закону про мобілізацію в Україні зросла кількість охочих чоловіків віком від 25 років  вступити до аспірантури, аби уникнути мобілізації.

Цей факт підтвердила у ефірі Вечір.LIVE і народна депутатка Юлія Гришина.

Також Новини.LIVE наголошували на тому, що навіть звільненим від мобілізації аспірантам треба оновити свої дані у територіальних центрах комплектування.

військовозобов'язані
відстрочка
мобілізація
студенти
юрист

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор