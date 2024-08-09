Что будет, если не носить с собой военный билет – объяснение юриста

Как накажут украинцев в случае отсутствия военно-учетного документа при проверке ТЦК
С мая 2024 года в Украине был введен новый единый военно-учетный документ для всех военнообязанных. Его постоянно нужно иметь с собой и предъявлять по требованию представителя ТЦК, полицейского или представителя Госпогранслужбы.
Об этом рассказала юрист компании "Муренко, Куревой и Партнеры" Александра Капитула в комментарии РБК-Украина и пояснила, какое наказание может быть в случае отсутствия нужных документов.
Какие документы нужно носить с собой
Юрист напомнила, после того, как в мае установили новую форму военно-учетного документа, украинцы теперь не будут получать документы старого образца, такие как военный билет, приписное удостоверение или временное удостоверение военнообязанного. Соответственно, все эти документы с собой носить не нужно, ведь этот новый военный документ является общим для всех категорий граждан.
Для установления личности уполномоченные лица обязаны также проверить документ, удостоверяющий личность.
В то же время Капитула добавила, если у человека военно-учетный документ старого образца, но данные в нем изменять не нужно, новый военно-учетный документ получать также не обязательно.
Также в приложении Резерв+ появился QR-код. И соответствующие органы и уполномоченные представители могут проверить наличие электронного военно-учетного документа, только отсканировав код.
Какое наказание можно получить за отсутствие нужных документов
Юрист рассказала, если на время проверки у человека нет с собой военно-учетного документа или он отказывается его предъявлять, ему могут вручить повестку для уточнения данных.
"За нарушение закона об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации может наступить и ответственность", — подчеркнула она.
По словам Капитулы, нарушение влечет наложение штрафа в следующих размерах:
- от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (5 100-8 500 гривен);
- от 500 до 700 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, если лицо совершило нарушение повторно (8 500-11 900 гривен);
- от 1 000 тысяч до 1 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан в особый период совершения нарушения (17 000-25 500 гривен).
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