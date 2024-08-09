Что будет, если не носить с собой военный билет – объяснение юриста

Проверка документов в ТЦК. Фото: facebook.com/zt.otck

С мая 2024 года в Украине был введен новый единый военно-учетный документ для всех военнообязанных. Его постоянно нужно иметь с собой и предъявлять по требованию представителя ТЦК, полицейского или представителя Госпогранслужбы.

Об этом рассказала юрист компании "Муренко, Куревой и Партнеры" Александра Капитула в комментарии РБК-Украина и пояснила, какое наказание может быть в случае отсутствия нужных документов.

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Какие документы нужно носить с собой

Юрист напомнила, после того, как в мае установили новую форму военно-учетного документа, украинцы теперь не будут получать документы старого образца, такие как военный билет, приписное удостоверение или временное удостоверение военнообязанного. Соответственно, все эти документы с собой носить не нужно, ведь этот новый военный документ является общим для всех категорий граждан.

Для установления личности уполномоченные лица обязаны также проверить документ, удостоверяющий личность.

В то же время Капитула добавила, если у человека военно-учетный документ старого образца, но данные в нем изменять не нужно, новый военно-учетный документ получать также не обязательно.

Также в приложении Резерв+ появился QR-код. И соответствующие органы и уполномоченные представители могут проверить наличие электронного военно-учетного документа, только отсканировав код.

Какое наказание можно получить за отсутствие нужных документов

Юрист рассказала, если на время проверки у человека нет с собой военно-учетного документа или он отказывается его предъявлять, ему могут вручить повестку для уточнения данных.

"За нарушение закона об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации может наступить и ответственность", — подчеркнула она.

По словам Капитулы, нарушение влечет наложение штрафа в следующих размерах: