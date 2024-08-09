Що буде, якщо не носити з собою військовий квиток — пояснення юриста

Перевірка документів у ТЦК. Фото: facebook.com/zt.otck

З травня 2024 року в Україні запровадили новий єдиний військово-обліковий документ для всіх військовозобов'язаних. Його постійно потрібно мати із собою та пред'являти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського, чи представника Держприкордонслужби.

Про це розповіла юристка компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Олександра Капітула в коментарі РБК-Україна та пояснила, яке покарання може бути в разі відсутності потрібних документів.

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Які документи потрібно носити із собою

Юристка нагадала, після того, як у травні встановили нову форму військово-облікового документа, українці тепер не отримуватимуть документи старого зразка, такі як військовий квиток, приписне посвідчення або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Відповідно, ці всі документи з собою носити не потрібно, адже цей новий військовий документ є загальним для всіх категорій громадян.

Для встановлення особи уповноважені особи зобов'язані також перевірити документ, що посвідчує особу.

Водночас Капітула додала, якщо в людини військово-обліковий документ старого зразка, але дані в ньому змінювати не потрібно, новий військово-обліковий документ отримувати також не обов'язково.

Також у застосунку Резерв+ з'явився QR-код. І відповідні органи та уповноважені представники можуть перевірити наявність електронного військово-облікового документа, лише відсканувавши код.

Яке покарання можна отримати за відсутність потрібних документів

Юристка розповіла, якщо на час перевірки в людини немає із собою військово-облікового документа чи вона відмовляється його пред'являти, їй можуть вручити повістку для уточнення даних.

"За порушення закону про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію може настати й відповідальність", — наголосила вона.

За словами Капітули, порушення тягне за собою накладення штрафу в таких розмірах: