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Як покарають українців у разі відсутності військово-облікового документа при перевірці ТЦК

9 серпня 2024 12:33
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Що буде, якщо не носити з собою військовий квиток — пояснення юриста
Перевірка документів у ТЦК. Фото: facebook.com/zt.otck
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

З травня 2024 року в Україні запровадили новий єдиний військово-обліковий документ для всіх військовозобов'язаних. Його постійно потрібно мати із собою та пред'являти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського, чи представника Держприкордонслужби.

Про це розповіла юристка компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Олександра Капітула в коментарі РБК-Україна та пояснила, яке покарання може бути в разі відсутності потрібних документів. 

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Які документи потрібно носити із собою

Юристка нагадала, після того, як у травні встановили нову форму військово-облікового документа, українці тепер не отримуватимуть документи старого зразка, такі як військовий квиток, приписне посвідчення або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Відповідно, ці всі документи з собою носити не потрібно, адже цей новий військовий документ є загальним для всіх категорій громадян.

Для встановлення особи уповноважені особи зобов'язані також перевірити документ, що посвідчує особу.

Водночас Капітула додала, якщо в людини військово-обліковий документ старого зразка, але дані в ньому змінювати не потрібно, новий військово-обліковий документ отримувати також не обов'язково.

Також у застосунку Резерв+ з'явився  QR-код. І відповідні органи та уповноважені представники можуть перевірити наявність електронного військово-облікового документа, лише відсканувавши код.

Яке покарання можна отримати за відсутність потрібних документів

Юристка розповіла, якщо на час перевірки в людини немає із собою військово-облікового документа чи вона відмовляється його пред'являти, їй можуть вручити повістку для уточнення даних.

"За порушення закону про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію може настати й відповідальність", — наголосила вона. 

За словами Капітули, порушення тягне за собою накладення штрафу в таких розмірах:

  • від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5 100-8 500 гривень);
  • від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо особа вчинила порушення повторно (8 500-11 900 гривень);
  • від 1 000 тисячі до 1 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в особливий період вчинення порушення (17 000-25 500 гривень).

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мобілізація документи війна в Україні військовий квиток ТЦК та СП

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