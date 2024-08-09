Що буде, якщо не носити з собою військовий квиток — пояснення юриста

Як покарають українців у разі відсутності військово-облікового документа при перевірці ТЦК
З травня 2024 року в Україні запровадили новий єдиний військово-обліковий документ для всіх військовозобов'язаних. Його постійно потрібно мати із собою та пред'являти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського, чи представника Держприкордонслужби.
Про це розповіла юристка компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Олександра Капітула в коментарі РБК-Україна та пояснила, яке покарання може бути в разі відсутності потрібних документів.
Які документи потрібно носити із собою
Юристка нагадала, після того, як у травні встановили нову форму військово-облікового документа, українці тепер не отримуватимуть документи старого зразка, такі як військовий квиток, приписне посвідчення або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Відповідно, ці всі документи з собою носити не потрібно, адже цей новий військовий документ є загальним для всіх категорій громадян.
Для встановлення особи уповноважені особи зобов'язані також перевірити документ, що посвідчує особу.
Водночас Капітула додала, якщо в людини військово-обліковий документ старого зразка, але дані в ньому змінювати не потрібно, новий військово-обліковий документ отримувати також не обов'язково.
Також у застосунку Резерв+ з'явився QR-код. І відповідні органи та уповноважені представники можуть перевірити наявність електронного військово-облікового документа, лише відсканувавши код.
Яке покарання можна отримати за відсутність потрібних документів
Юристка розповіла, якщо на час перевірки в людини немає із собою військово-облікового документа чи вона відмовляється його пред'являти, їй можуть вручити повістку для уточнення даних.
"За порушення закону про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію може настати й відповідальність", — наголосила вона.
За словами Капітули, порушення тягне за собою накладення штрафу в таких розмірах:
- від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5 100-8 500 гривень);
- від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо особа вчинила порушення повторно (8 500-11 900 гривень);
- від 1 000 тисячі до 1 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в особливий період вчинення порушення (17 000-25 500 гривень).
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