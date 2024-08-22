Военно-врачебная комиссия — как получить ВВК без медосмотра и с какими документами

Как получить вывод ВЛК без медосмотра и какие документы нужны — объяснение нового решения Кабмина
Недавно Кабинет министров Украины принял постановление №932 об экспериментальном проекте по автоверификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах. Таким образом, ВВК будет делать вывод о состоянии здоровья военнообязанных на основе документов и данных из электронной системы здравоохранения eHealth.
Кто может получить вывод ВЛК без медосмотра и какие нужные для этого документы — читайте в материале Новини.LIVE.
Кто и как может получить заключение ВЛК без медосмотра
Постановление регулирует порядок прохождения ВВК для лиц с инвалидностью и имеющих хронические заболевания . Такие лица смогут пройти комиссию без самого медосмотра .
К перечню лиц, освобождаемых от прохождения ВВК, отнесли:
- тяжелые перинатальные поражения нервной системы;
- тяжелые врожденные пороки развития;
- редкие орфанные заболевания;
- онкологические, онкогематологические заболевания;
- детский церебральный паралич (ДЦП);
- тяжелые психические расстройства;
- сахарный диабет I типа (инсулинозависимый);
- острые или хронические заболевания почек IV степени;
- наличие тяжелой травмы;
- потребность в трансплантации органа;
- потребность в паллиативной помощи, но без установления инвалидности.
Какие документы нужны для прохождения ВВК без медосмотра
Согласно постановлению, постановлению Кабмина № 932, граждане с инвалидностью и лица с вышеуказанными болезнями представляют на рассмотрение ВВК документ, подтверждающий наличие заболевания, выданный по форме первичной учетной документации № 080-3/о.
Также они могут подать в ВВК следующие документы, подтверждающие инвалидность:
- медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет по форме, утвержденной Минздравом;
- справка из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) по форме, утвержденной Минздравом;
- удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение, или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с законами, в которых указана группа и причина инвалидности, или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, за формой, утвержденной Минсоцполитики.
При этом постановление ВВК при наличии этих документов принимается без проведения медосмотра и на основе данных лица, имеющихся в ЕСОЗ.
Читайте Новини.LIVE!