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Как получить вывод ВЛК без медосмотра и какие документы нужны — объяснение нового решения Кабмина

22 августа 2024 13:02
Василий Горенко - Редактор
Военно-врачебная комиссия — как получить ВВК без медосмотра и с какими документами
Призывник проходит медосмотр. Иллюстративное фото: УНИАН
Василий Горенко - Редактор

Недавно Кабинет министров Украины принял постановление №932 об экспериментальном проекте по автоверификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах. Таким образом, ВВК будет делать вывод о состоянии здоровья военнообязанных на основе документов и данных из электронной системы здравоохранения eHealth.

Кто может получить вывод ВЛК без медосмотра и какие нужные для этого документы — читайте в материале Новини.LIVE.

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Постановление регулирует порядок прохождения ВВК для лиц с инвалидностью и имеющих хронические заболевания . Такие лица смогут пройти комиссию без самого медосмотра .

К перечню лиц, освобождаемых от прохождения ВВК, отнесли:

  • тяжелые перинатальные поражения нервной системы;
  • тяжелые врожденные пороки развития;
  • редкие орфанные заболевания;
  • онкологические, онкогематологические заболевания;
  • детский церебральный паралич (ДЦП);
  • тяжелые психические расстройства;
  • сахарный диабет I типа (инсулинозависимый);
  • острые или хронические заболевания почек IV степени;
  • наличие тяжелой травмы;
  • потребность в трансплантации органа;
  • потребность в паллиативной помощи, но без установления инвалидности.

Какие документы нужны для прохождения ВВК без медосмотра

Согласно постановлению, постановлению Кабмина № 932, граждане с инвалидностью и лица с вышеуказанными болезнями представляют на рассмотрение ВВК документ, подтверждающий наличие заболевания, выданный по форме первичной учетной документации № 080-3/о.

Также они могут подать в ВВК следующие документы, подтверждающие инвалидность:

  • медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет по форме, утвержденной Минздравом;
  • справка из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) по форме, утвержденной Минздравом;
  • удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение, или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с законами, в которых указана группа и причина инвалидности, или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, за формой, утвержденной Минсоцполитики.

При этом постановление ВВК при наличии этих документов принимается без проведения медосмотра и на основе данных лица, имеющихся в ЕСОЗ.

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