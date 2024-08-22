Военно-врачебная комиссия — как получить ВВК без медосмотра и с какими документами

Призывник проходит медосмотр. Иллюстративное фото: УНИАН

Недавно Кабинет министров Украины принял постановление №932 об экспериментальном проекте по автоверификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах. Таким образом, ВВК будет делать вывод о состоянии здоровья военнообязанных на основе документов и данных из электронной системы здравоохранения eHealth.

Кто может получить вывод ВЛК без медосмотра и какие нужные для этого документы — читайте в материале Новини.LIVE.

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Постановление регулирует порядок прохождения ВВК для лиц с инвалидностью и имеющих хронические заболевания . Такие лица смогут пройти комиссию без самого медосмотра .

К перечню лиц, освобождаемых от прохождения ВВК, отнесли:

тяжелые перинатальные поражения нервной системы;

тяжелые врожденные пороки развития;

редкие орфанные заболевания;

онкологические, онкогематологические заболевания;

детский церебральный паралич (ДЦП);

тяжелые психические расстройства;

сахарный диабет I типа (инсулинозависимый);

острые или хронические заболевания почек IV степени;

наличие тяжелой травмы;

потребность в трансплантации органа;

потребность в паллиативной помощи, но без установления инвалидности.

Какие документы нужны для прохождения ВВК без медосмотра

Согласно постановлению, постановлению Кабмина № 932, граждане с инвалидностью и лица с вышеуказанными болезнями представляют на рассмотрение ВВК документ, подтверждающий наличие заболевания, выданный по форме первичной учетной документации № 080-3/о.

Также они могут подать в ВВК следующие документы, подтверждающие инвалидность:

медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет по форме, утвержденной Минздравом;

справка из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) по форме, утвержденной Минздравом;

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение, или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с законами, в которых указана группа и причина инвалидности, или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, за формой, утвержденной Минсоцполитики.

При этом постановление ВВК при наличии этих документов принимается без проведения медосмотра и на основе данных лица, имеющихся в ЕСОЗ.