Військово-лікарська комісія — як отримати ВЛК без медогляду та з якими документами

Призовник проходить медогляд. Ілюстративне фото: УНІАН

Нещодавно Кабінет міністрів України ухвалив постанову № 932 про експериментальний проєкт з автоверифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Таким чином ВЛК робитиме висновок про стан здоров’я військовозобов'язаних на основі документів та даних з електронної системи охорони здоров’я eHealth.

Тож хто може отримати висновок ВЛК без медогляду та які потрібні для цього документи — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Хто та як може отримати висновок ВЛК без медогляду

Постанова врегульовує порядок проходження ВЛК для осіб з інвалідністю та тих, хто має хронічні захворювання. Такі особи зможуть пройти комісію без самого медогляду.

До переліку осіб, яких звільняють від проходження ВЛК, віднесли тих, які мають:

тяжкі перинатальні ураження нервової системи;

тяжкі вроджені вади розвитку;

рідкісні орфанні захворювання;

онкологічні, онкогематологічні захворювання;

дитячий церебральний параліч (ДЦП);

тяжкі психічні розлади;

цукровий діабет І типу (інсулінозалежний);

гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;

наявність тяжкої травми;

потреба у трансплантації органа;

потреба в паліативній допомозі, але без встановлення інвалідності.

Які документи потрібні для проходження ВЛК без медогляду

Згідно з постановою, постанови Кабміну № 932, громадяни з інвалідністю та особи з вищезназначеними хворобами подають на розгляд ВЛК документ, який підтверджує наявність захворювання, виданий за формою первинної облікової документації № 080−3/о.

Також вони можуть подати до ВЛК такі документи, що підтверджують інвалідність:

медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ;

довідка з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) за формою, затвердженою МОЗ;

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів, в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

При цьому, постанова ВЛК за наявності цих документів ухвалюється без проведення медогляду та на основі даних особи, наявних в ЕСОЗ.