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Как корректно должно происходить задержание работниками ТЦК

12 ноября 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как правильно должно происходить задержание работниками ТЦК
Задержание работником ТЦК. Фото: Reuters
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается мобилизация, в рамках которой полиция во время совместной работы с работниками территориально-комплектовочного центра может задерживать граждан. В общем, есть две модели по которым согласно нормам они могут это осуществлять.

Об этом сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в комментарии "Суспільне".

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Роман Истомин пояснил, что в первую очередь ТЦК извещает полицию о необходимости доставки гражданина в отдел, чтобы составить протокол об административном правонарушении. Предшествовать этому имеет факт нарушения правил военного учета или законодательства об обороне и мобилизации   ю.       

"В пределах своих полномочий полиция такого гражданина разыскивает, задерживает и доставляет. Нет случаев, когда к гражданину, уточнившему свои данные и выполняющему правила военного учета, внезапно подъезжает машина для задержания без проверки документов, как это иногда описывается в анонимных Telegram- каналах. Все действия происходят в соответствии с законодательством", — добавил Роман Истомин.

К примеру, человека могут остановить на блокпосте, а во время проверки может стать известно, что его разыскивает полиция по обращению ТЦК и СП. Следовательно, такое лицо задержат и доставят в учреждение.

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Также представитель Полтавского ТЦК и СП уточнил, что есть еще второй вариант задержания без проверки документов.

"Второй вариант – когда полиция выясняет, где этот человек проживает, и приезжает целенаправленно для административного задержания в пределах своих полномочий. В таком случае может случиться так называемое "задержание без проверки документов". Полиция уже знает, где находится лицо, и документы проверять нет нужды", — сказал спикер областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Напомним, представитель областного ТЦК объяснил, каким образом происходит розыск человека, не обновившего собственные военно-учетные данные.

Также он объяснил, как долго имеют право содержать человека в ТЦК или в отделе полиции при проверке данных.

ТЦК и СП полиция мобилизация повестки боевая повестка

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