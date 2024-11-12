Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК та СП arrow Як коректно має відбуватися затримання працівниками ТЦК arrow

Як коректно має відбуватися затримання працівниками ТЦК

12 листопада 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Як правильно має відбуватися затримання працівниками ТЦК
Затримання працівником ТЦК. Фото: Reuters
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває мобілізація в рамках якої поліція під час спільної роботи з працівниками територіально-комплектувального центру може затримувати громадян. Загалом є дві моделі за якими згідно з нормами вони можуть це здійснювати.

Про це повідомив  речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в коментарі "Суспільне".

Читайте також:

Як саме відбувається затримання громадянина працівниками ТЦК з поліцією

Роман Істомін пояснив, що в першу чергу ТЦК сповіщає поліцію щодо необхідності доставлення громадянина у відділ, щоб скласти протокол про адміністративне правопорушення. Передувати цьому має факт порушення правил військового обліку або законодавства про оборону та мобілізаці ю.       

"У межах своїх повноважень поліція такого громадянина розшукує, затримує і доставляє. Немає випадків, коли до громадянина, який уточнив свої дані та виконує правила військового обліку, раптово під’їжджає машина для затримання без перевірки документів, як це іноді описується в анонімних Telegram-каналах. Усі дії відбуваються відповідно до законодавства", — додав Роман Істомін.

До прикладу людину можуть зупинити на блокпості, а під час перевірки може стати відомо, що її розшукує поліція за зверненням ТЦК та СП. Відтак таку особу затримають та доставлять до установи. 

Чи може поліція приїхати до ухилянта додому

Також речник Полтавського ТЦК та СП уточнив, що є ще другий варіант затримання без перевірки документів. 

"Другий варіант — коли поліція з'ясовує, де ця людина проживає, і приїжджає цілеспрямовано для адміністративного затримання в межах своїх повноважень. У такому випадку може трапитись так зване "затримання без перевірки документів". Поліція вже знає, де знаходиться особа, і документи перевіряти немає потреби", — сказав речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Нагадаємо, представник обласного ТЦК пояснив, яким чином відбувається розшук людини, яка не оновила власні військово-облікові дані.

Також він пояснив, як довго мають право утримувати людину у ТЦК чи у відділі поліції під час перевірки даних. 

ТЦК та СП поліція мобілізація повістки бойова повістка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:22 ТЦК треба розігнати — депутат пояснив чому саме

Ексклюзив

06:16 Міністр агрополітики назвав одну із найпроблемніших галузей

06:10 Українці можуть втратити пенсію у 2025 році — хто під загрозою

06:07 День ангела 12 листопада — як привітати з іменинами

06:01 Може статися з кожним — чому блокують картки Ощадбанку

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:55 Як дізнатися чи наклав ТЦК та СП штраф за непоновлення даних

05:05 Яке сьогодні, 12 листопада, свято — заборони і народні прикмети

05:05 Дощ та туман — синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

04:30 З якими хворобами очей не мобілізують — вже є відповідь

03:26 "Азов" шукає лікарів-терапевтів — які умови праці на фронті

06:22 ТЦК треба розігнати — депутат пояснив чому саме

Ексклюзив

06:16 Міністр агрополітики назвав одну із найпроблемніших галузей

06:10 Українці можуть втратити пенсію у 2025 році — хто під загрозою

06:07 День ангела 12 листопада — як привітати з іменинами

06:01 Може статися з кожним — чому блокують картки Ощадбанку

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:55 Як дізнатися чи наклав ТЦК та СП штраф за непоновлення даних

05:05 Яке сьогодні, 12 листопада, свято — заборони і народні прикмети

05:05 Дощ та туман — синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

04:30 З якими хворобами очей не мобілізують — вже є відповідь

03:26 "Азов" шукає лікарів-терапевтів — які умови праці на фронті

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

Text

18:05 Підрив греблі та розстріл полонених бійців ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

Text

15:22 Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

Text

13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

Text

13:07 Нардеп Камельчук закликав розформувати ТЦК і назвав причину

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

12:09 Сазонов назвав зарплати сержантів та рядових солдатів

Text

11:51 У Раді відповіли, чи буде підвищення податків у цьому році

Text

10:12 РФ активно штурмує українські позиції на Курщині, — Сазонов

Text

08:00 Трамп готує завершення війни — ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2024
Text

12:35 Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку