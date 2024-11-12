Як правильно має відбуватися затримання працівниками ТЦК

Затримання працівником ТЦК. Фото: Reuters

В Україні триває мобілізація в рамках якої поліція під час спільної роботи з працівниками територіально-комплектувального центру може затримувати громадян. Загалом є дві моделі за якими згідно з нормами вони можуть це здійснювати.

Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в коментарі "Суспільне".

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Як саме відбувається затримання громадянина працівниками ТЦК з поліцією

Роман Істомін пояснив, що в першу чергу ТЦК сповіщає поліцію щодо необхідності доставлення громадянина у відділ, щоб скласти протокол про адміністративне правопорушення. Передувати цьому має факт порушення правил військового обліку або законодавства про оборону та мобілізаці ю.

"У межах своїх повноважень поліція такого громадянина розшукує, затримує і доставляє. Немає випадків, коли до громадянина, який уточнив свої дані та виконує правила військового обліку, раптово під’їжджає машина для затримання без перевірки документів, як це іноді описується в анонімних Telegram-каналах. Усі дії відбуваються відповідно до законодавства", — додав Роман Істомін.

До прикладу людину можуть зупинити на блокпості, а під час перевірки може стати відомо, що її розшукує поліція за зверненням ТЦК та СП. Відтак таку особу затримають та доставлять до установи.

Чи може поліція приїхати до ухилянта додому

Також речник Полтавського ТЦК та СП уточнив, що є ще другий варіант затримання без перевірки документів.

"Другий варіант — коли поліція з'ясовує, де ця людина проживає, і приїжджає цілеспрямовано для адміністративного затримання в межах своїх повноважень. У такому випадку може трапитись так зване "затримання без перевірки документів". Поліція вже знає, де знаходиться особа, і документи перевіряти немає потреби", — сказав речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Нагадаємо, представник обласного ТЦК пояснив, яким чином відбувається розшук людини, яка не оновила власні військово-облікові дані.

Також він пояснив, як довго мають право утримувати людину у ТЦК чи у відділі поліції під час перевірки даних.