ТЦК посетили ЛГБТ-активистов — что произошло

Шествие KyivPride. Фото: Facebook KyivPride

В Киеве набирает обороты новый скандал с участием работников территориальных центров комплектования и ЛГБТ-сообщества KyivPride. Активисты обвинили военных в преследовании сообщества и в "повышенном внимании".

Об этом стало известно из официальных соцсетей сообщества в субботу, 8 июня.

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Активисты заявили, что в субботу в столичный арт-центр Closer, где должно состояться мероприятие, прибыли работники Подольского РТЦК СП. Военнослужащие проверяли документы у всех присутствующих и пытались забрать не имеющих необходимых документов мужчин на прохождение ВЛК.

В KyivPride добавили, что проведут мероприятие на этой же локации, и понимают, что военнослужащие снова могут вернуться. Там также подчеркнули, что оба события — благотворительные и ориентированы на поддержку украинских защитниц и защитников.

"Мы полностью осознаем важность мобилизации и проведения необходимых мер для ее обеспечения. В то же время мы располагаем информацией, что среди всех массовых культурных и образовательных мероприятий, которые сегодня проводятся в Киеве, представители ТЦК выбрали для проверки только ЛГБТК+ событие. Мы расцениваем данные действия как целенаправленное давление на прайд-движение в Украине", — говорится в заявлении активистов.

Скриншот сообщений KyivPride

Напомним, ранее в Киеве планировали снова провести KyivPride в метрополитене, однако мэрия столицы не согласовывала такое решение и попросила выбрать другую локацию.

Однако впоследствии организаторы заявили, что могут провести Марш равенства и без согласия киевских властей, поскольку чиновники не захотели идти с ними на контакт.