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До активістів KyivPride прибули працівники ТЦК — деталі

8 червня 2024 17:35
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор
ТЦК завітали до ЛГБТ-активістів — що сталось
Шестя KyivPride. Фото: Facebook KyivPride
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

У Києві набирає обертів новий скандал за участю працівників територіальних центрів комплектування та ЛГБТ-спільноти KyivPride. Активісти звинуватили військкомів у переслідуванні спільноти та у "підвищенній увазі".

Про це стало відомо з офіційних соцмереж спільноти у суботу, 8 червня.

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Активісти заявили, що в суботу до столичного арт-центру Closer, де має відбутися захід, прибули працівники Подільського РТЦК СП. Військкоми перевіряли документи в усіх присутніх та намагалися забрати чоловіків, які не мали необхідних документів, на проходження ВЛК.

У KyivPride додали, що проведуть захід на цій же локації, і розуміють, що військкоми знову можуть повернутися. Там також наголосили, що обидві події благодійні, та зорієнтовані на підтримку українських захисниць та захисників.

"Ми повністю усвідомлюємо важливість мобілізації та проведення необхідних заходів для її забезпечення. Водночас ми маємо інформацію, що серед усіх масових культурних та освітніх заходів, які сьогодні проводяться у Києві, представники ТЦК обрали для перевірки лише ЛГБТК+ подію. Ми розцінюємо ці дії як цілеспрямований тиск на прайд-рух в Україні", — йдеться в заяві активістів. 

лгбт тцк сп
Скриншот допису KyivPride

Нагадаємо, раніше у Києві планували знову провести KyivPride у метрополітені, проте мерія столиці не погоджувала таке рішення та попросила обрати іншу локацію.

Проте згодом організатори заявили, що можуть провести Марш рівності й без згоди київської влади, оскільки чиновники не захотіли йти з ними на контакт.

Україна
ТЦК та СП
порушення
ЛГБТ
мобілізація
скандал

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