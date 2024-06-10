Адвокат не советует обновлять данные в мобильном приложении "Резерв+"

Мобильный телефон с приложением "Резерв+". Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Пока в мобильном приложении "Резерв+" не появится QR-код, появление которого анонсировали в Минобороны, персональные данные лучше обновлять в ЦНАП или непосредственно в ТЦК.

Об этом в интервью блогеру Андрею Луганскому рассказал адвокат Ростислав Кравец.

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"Резерв+", ЦНАП или ТЦК

Чтобы спокойно выходить на улицу, лучше воспользоваться услугами ЦНАП — процедура занимает около 15 минут. Или посетить ТЦК.

По словам юриста, у программы "Резерв+" пока нет официального статуса. Также Ростислав Кравец сомневается в защите данных, вносимых в реестр с помощью мобильного приложения.

"Что касается защиты персональных данных — у меня лично есть сомнения. Что касается наличия сертификатов безопасности — у меня тоже есть сомнения. Потому что кроме заявлений, что приложение защищено, больше ничего нет. Никаких документов, сертификатов на сегодняшний день не обнародовали", — сказал адвокат.

Напомним, 18 июня в приложении для обновления военно-учетных данных "Резерв+" появится QR-код. Его можно использовать вместо бумажного учетного документа. Также в приложении будет база с актуальными вакансиями ВСУ.