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Чому Резерв+ не ідеальний спосіб для оновлення даних — пояснення юриста

10 червня 2024 01:20
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Адвокат не радить оновлювати дані у мобільному додатку "Резерв+"
Мобільний телефон з додатком "Резерв+". Фото ілюстративне: Новини.LIVE
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Поки у мобільному додатку "Резерв+" не з'явиться QR-код, появу якого анонсували у Міноборони, персональні дані краще оновлювати через ЦНАП або безпосередньо у ТЦК. 

Про це в інтерв'ю блогеру Андрія Луганському розповів адвокат Ростислав Кравець

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"Резерв+", ЦНАП чи ТЦК

Щоб спокійно виходити на вулицю, краще скористатись послугами ЦНАП — процедура займає близько 15 хвилин. Або ж відвідати ТЦК. 

За словами юриста, у програми "Резерв+" поки немає офіційного статусу. Також Ростислав Кравець сумнівається у захисті даних, які вносяться в реєстр за допомогою мобільного застосунку. 

"Що стосується захисту персональних даних — у мене особисто є сумніви. Що стосується наявності сертифікатів безпеки — у мене також є сумніви. Тому що окрім заяв, що додаток захищений, більше нічого немає. Жодних документів, сертифікатів на сьогоднішній день не оприлюднювали", — сказав адвокат. 

Нагадаємо, 18 червня у застосунку для оновлення військово-облікових даних "Резерв+" з'явиться QR-код. Його можна буде використовувати замість паперового облікового документа. Також у застосунку буде база з актуальними вакансіями ЗСУ

військовозобов'язані
ЦНАП
мобілізація
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військкомат

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