Адвокат не радить оновлювати дані у мобільному додатку "Резерв+"

Чому Резерв+ не ідеальний спосіб для оновлення даних — пояснення юриста
Поки у мобільному додатку "Резерв+" не з'явиться QR-код, появу якого анонсували у Міноборони, персональні дані краще оновлювати через ЦНАП або безпосередньо у ТЦК.
Про це в інтерв'ю блогеру Андрія Луганському розповів адвокат Ростислав Кравець.
"Резерв+", ЦНАП чи ТЦК
Щоб спокійно виходити на вулицю, краще скористатись послугами ЦНАП — процедура займає близько 15 хвилин. Або ж відвідати ТЦК.
За словами юриста, у програми "Резерв+" поки немає офіційного статусу. Також Ростислав Кравець сумнівається у захисті даних, які вносяться в реєстр за допомогою мобільного застосунку.
"Що стосується захисту персональних даних — у мене особисто є сумніви. Що стосується наявності сертифікатів безпеки — у мене також є сумніви. Тому що окрім заяв, що додаток захищений, більше нічого немає. Жодних документів, сертифікатів на сьогоднішній день не оприлюднювали", — сказав адвокат.
Нагадаємо, 18 червня у застосунку для оновлення військово-облікових даних "Резерв+" з'явиться QR-код. Його можна буде використовувати замість паперового облікового документа. Також у застосунку буде база з актуальними вакансіями ЗСУ.
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