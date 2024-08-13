Мужчина письменно отказался от мобилизации, потому что ему пообещали бронирование

Судебное заседание. Иллюстративное фото: ngl.media

В Днепропетровской области мужчина в письменном виде отказался от мобилизации, поскольку рассчитывал на бронирование от военной службы. На суде свой отказ он также объяснил тем, что имеет на иждивении четырех несовершеннолетних детей.

Об этом сообщает ТСН.ua в понедельник, 12 августа, ссылаясь на приговор Покровского районного суда Днепропетровской области.

Читайте также:

Детали дела

По материалам суда, в мае этого года военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к службе в армии. Таким образом, тот получил повестку, однако не явился в ТЦК, а в следующем месяце написал заявление об отказе мобилизоваться.

Во время суда мужчина признал свою вину. По его словам, целью визита в ТЦК было заменить временное удостоверение о военном учете для оформления документов на предприятии, где он трудоустроен, для бронирования от мобилизации.

Свой отказ подсудимый объяснил тем, что содержит семью, в частности четырех несовершеннолетних детей. Он волнуется об их дальнейшей жизни, если с ним что-нибудь случится.

Решение суда

Суд не поверил мужчине, поскольку тот женился на многодетной матери после окончания расследования по его делу. Таким образом, это не его родные дети, а он не является их опекуном. Кроме того, на момент заседания подсудимый не забронирован от мобилизации.

Суд признал виновным мужчину и приговорил к трем годам за решеткой.