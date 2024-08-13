Чоловік письмово відмовився від мобілізації, бо йому пообіцяли бронювання

Судове засідання. Ілюстративне фото: ngl.media

У Дніпропетровській області чоловік письмово відмовився від мобілізації, оскільки розраховував на бронювання від військової служби. На суді свою відмову він також пояснив тим, що має на утриманні чотирьох неповнолітніх дітей.

Про це повідомляє ТСН.ua у понеділок, 12 серпня, з посиланням на вирок Покровського районного суду Дніпропетровської області.

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Деталі справи

За матеріалами суду, в травні цьогоріч військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до служби в армії. Таким чином той отримав повістку, однак не з'явився в ТЦК, а наступного місяця написав заяву про відмову мобілізуватися.

Під час суду чоловік визнав свою провину. За його словами, метою візиту до ТЦК було замінити протерміноване тимчасове посвідчення про військовий облік для оформлення документів на підприємстві, де він працевлаштований, для бронювання від мобілізації.

Свою відмову підсудний пояснив тим, що утримує родину, зокрема, чотирьох неповнолітніх дітей. Він хвилюється про їхнє подальше життя, якщо з ним щось трапиться.

Рішення суду

Суд не повірив чоловіку, оскільки той одружився з багатодітною матір'ю після закінчення розслідування в його справі. Таким чином це не його рідні діти, а він не є їхнім опікуном. Крім того, на момент засідання підсудний не заброньований від мобілізації.

Суд визнав винним чоловіка й засудив до трьох років за ґратами.