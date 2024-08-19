Мужчина проигнорировал повестку, потому что не мог оставить больную мать на хуторе - его судили

Мужчина не явился в ТЦК из-за больной матери с инвалидностью — какой приговор вынес суд
В Волынской области мужчина проигнорировал боевую повестку от Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Свои действия он объяснил тем, что не может бросить больную мать.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В материалах суда отмечено, что военнообязанный из Ратневского района прошел медицинскую комиссию и был признан годным к военной службе.
Однако мужчина отказался получать боевую повестку на отправку в воинскую часть и, соответственно, не прибыл в ТЦК.
На суде свое решение фигурант дела объяснил тем, что должен ухаживать за матерью, имеющей инвалидность ІІІ группы и проблемы со слухом. Также, по его словам, женщина не может физически работать.
Мужчина добавил, что он проживает с матерью на далеком хуторе, а до ближайших соседей примерно один километр.
В совершенном раскаялся и просил строго не наказывать.
Решение суда
Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил наказание в виде ограничения свободы на год.
Также отмечено, что приговор суда еще может быть обжалован.
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