Чоловік проігнорував повістку, бо не міг залишити хвору матір на хуторі — його судили

Суддя зачитує вирок. Ілюстративне фото: УНІАН

У Волинській області чоловік проігнорував бойову повістку від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Свої дії він пояснив тим, що не може залишити хвору матір.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду зазначено, що військовозобов'язаний з Ратнівського району пройшов медичну комісію і був визнаний придатним до військової служби.

Проте чоловік відмовився отримувати бойову повістку на відправку до військової частини і, відповідно, не прибув до ТЦК.

На суді своє рішення фігурант справи пояснив тим, що має доглядати за матір'ю, яка має інвалідність ІІІ групи та проблеми із слухом. Також, за його словами, жінка не може фізично працювати.

Чоловік додав, що він проживає із матір'ю на далекому хуторі, а до найближчих сусідів приблизно один кілометр.

У скоєному розкаявся та просив суворо не карати.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив покарання у вигляді обмеження волі на один рік.

Також зазначено, що вирок суду ще може бути оскаржений.