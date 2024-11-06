Фальшивое удостоверение военнообязанного — суд наказал мужчину за подделку документов ТЦК

Проверка документов у военнообязанного. Иллюстративное фото: УНИАН

В Черниговской области мужчина показал работникам полиции фальшивое временное удостоверение военнообязанного. Суд наказал делка.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что, проверяя граждан на уклонение от мобилизации, полицейские запросили документы у жителя села Ряшки Прилукского района. Мужчина показал им временное удостоверение военнообязанного, которое оказалось поддельным.

На суде выяснилось, что у ответчика есть военный билет, выданный в 1998 году, но временное удостоверение в Территориальном центре комплектования (ТЦК) ему не выдавали.

Мужчина признал свою вину и не оспаривал установленные факты. Он согласился на рассмотрение дела при его отсутствии в упрощенном порядке, что лишает права апелляции.

Решение суда

Суд, исследовав материалы дела, признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 50 необлагаемых налогом минимумов, что составляет 850 гривен.

Напомним, в Киеве судили военнослужащего, работавшего на российских оккупантов. Он фотографировал объекты критической инфраструктуры, в частности, ТЦК и СП.

А в Харькове военнообязанный не пришел в ТЦК после получения повестки, потому что потерял паспорт. Решением суда мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.