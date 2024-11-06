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Чоловік надав поліції фальшиве посвідчення з ТЦК — що вирішив суд

6 листопада 2024 07:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Фальшиве посвідчення військовозобов'язаного — суд покарав чоловіка за підробку документів ТЦК
Перевірка документів у військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: УНІАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Чернігівській області чоловік показав працівникам поліції фальшиве тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Суд покарав ділка.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду зазначено, що перевіряючи громадян на ухилення від мобілізації, поліцейські запитали документи у жителя села Ряшки Прилуцького району. Чоловік показав їм тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, яке виявилося підробленим.

На суді з'ясувалося, що відповідач має військовий квиток, виданий у 1998 році, але тимчасове посвідчення у Територіальному центрі комплектування (ТЦК) йому не видавали.

Чоловік визнав свою провину і не оскаржував встановлені факти. Він погодився на розгляд справи за його відсутності в спрощеному порядку, що позбавляє права на апеляцію.

Рішення суду

Суд, дослідивши матеріали справи, визнав чоловіка винним й призначив штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів, що становить 850 гривень.

Нагадаємо, у Києві судили військовослужбовця, який працював на російських окупантів. Він фотографував об'єкти критичної інфраструктури, зокрема ТЦК та СП.

А в Харкові військовозобов'язаний не прийшов до ТЦК після отримання повістки, тому що загубив паспорт. Рішенням суду чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі.

суд ТЦК та СП військовозобов'язані мобілізація судові рішення Чернігівська область

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