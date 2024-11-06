Фальшиве посвідчення військовозобов'язаного — суд покарав чоловіка за підробку документів ТЦК

Перевірка документів у військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: УНІАН

У Чернігівській області чоловік показав працівникам поліції фальшиве тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Суд покарав ділка.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду зазначено, що перевіряючи громадян на ухилення від мобілізації, поліцейські запитали документи у жителя села Ряшки Прилуцького району. Чоловік показав їм тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, яке виявилося підробленим.

На суді з'ясувалося, що відповідач має військовий квиток, виданий у 1998 році, але тимчасове посвідчення у Територіальному центрі комплектування (ТЦК) йому не видавали.

Чоловік визнав свою провину і не оскаржував встановлені факти. Він погодився на розгляд справи за його відсутності в спрощеному порядку, що позбавляє права на апеляцію.

Рішення суду

Суд, дослідивши матеріали справи, визнав чоловіка винним й призначив штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів, що становить 850 гривень.

Нагадаємо, у Києві судили військовослужбовця, який працював на російських окупантів. Він фотографував об'єкти критичної інфраструктури, зокрема ТЦК та СП.

А в Харкові військовозобов'язаний не прийшов до ТЦК після отримання повістки, тому що загубив паспорт. Рішенням суду чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі.