Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow ТЦК та СП arrow Мужчина хотел снять себя с воинского учета — что решил суд arrow

Мужчина хотел снять себя с воинского учета — что решил суд

29 сентября 2025 07:30
Виктория Козырь - редактор
Суд восстановил мужчину на воинском учете, который пытался обманом исключить себя из реестра
Судья с молотком в руках. Фото иллюстративное: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

В Ивано-Франковске мужчина судился с ТЦК, поскольку в реестре призывников, военнообязанных и резервистов не было информации о его "непригодности к службе". После рассмотрения дела городской суд поставил точку в этом вопросе.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина является лейтенантом запаса. В суд он подал справку военно-врачебной комиссии от 11 марта 2022 года, где отмечалось, что он признан непригодным к военной службе и снят с учета в связи с болезнью. Военный билет также содержал соответствующую отметку. Во время заседания он настаивал на том, чтобы суд обязал ТЦК и СП внести эти сведения в электронную систему "Оберіг".

Решение суда

Ивано-Франковский окружной административный суд установил, что предоставленные документы требуют проверки. Было исследовано решение военно-врачебной комиссии и свидетельство о болезни. Выяснилось, что по состоянию на 5 мая 2025 года ВВК во Львове не принимала решение о непригодности истца к службе. На официальный запрос суда комиссия сообщила, что отметка в военном билете мужчины является недостоверной.

Также в ответе отмечалось, что еще в мае 2023 года началось уголовное производство по неправомерному исключению с воинского учета офицеров запаса. В этом деле виновных признали причастными к превышению служебных полномочий.

В итоге истца восстановили на воинском учете офицеров запаса, где он числится и по состоянию на сентябрь 2025 года. Учитывая все обстоятельства, Ивано-Франковский окружной административный суд отказал в удовлетворении его иска против ТЦК и СП.

Напомним, недавно мы писали, что на Волыни судили мужчину, который дал полицейским взятку, чтобы его не отвезли в ТЦК. За содеянное ему назначили штраф.

Также мы информировали, что в Одесской области мужчина умышленно отказался становиться на воинский учет. За игнорирование повесток ему тоже назначили штраф.

суд военный учет военный билет ТЦК и СП судебные решения временно непригоден
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:30 Цены на важную среди аграриев культуру падают — что происходит

06:30 Нужно ли идти в ТЦК на комиссию после уплаты штрафа

06:25 С мокрым снегом — какая погода будет в Украине сегодня

06:20 Франция планирует построить новый "ядерный" авианосец — детали

06:14 Нардепы предлагают выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Писториус заявил об усталости от войны — о чем идет речь - 80x80

Писториус заявил об усталости от войны — о чем идет речь

06:12 Лишат собственности — кто рискует потерять недвижимость в 2025

06:10 Пенсия мужа-военного — кто из жен имеет право и какие суммы

06:01 Новые правила в Ощадбанке — что ждет клиентов с 1 октября

05:48 Розыск ТЦК — заблокируют ли счета

05:46 В море сегодня не искупаться — какая температура будет в Одессе

06:30 Цены на важную среди аграриев культуру падают — что происходит

06:30 Нужно ли идти в ТЦК на комиссию после уплаты штрафа

06:25 С мокрым снегом — какая погода будет в Украине сегодня

06:20 Франция планирует построить новый "ядерный" авианосец — детали

06:14 Нардепы предлагают выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Писториус заявил об усталости от войны — о чем идет речь - 80x80

Писториус заявил об усталости от войны — о чем идет речь

06:12 Лишат собственности — кто рискует потерять недвижимость в 2025

06:10 Пенсия мужа-военного — кто из жен имеет право и какие суммы

06:01 Новые правила в Ощадбанке — что ждет клиентов с 1 октября

05:48 Розыск ТЦК — заблокируют ли счета

05:46 В море сегодня не искупаться — какая температура будет в Одессе

22:33 Метро в Одессе — насколько это реально сегодня

26 сентября

22:33 Недвижимость в Одессе — упадут ли цены на квартиры и какой спрос

25 сентября

19:47 Состояние Черного моря сегодня — есть ли опасность для одесситов

06:33 Будущее одесского морвокзала — что должно быть на его месте

23 сентября

19:46 Осенняя корзина одессита — какие продукты подорожали в сентябре

22 сентября

19:46 Строительство метро в Одессе после войны — что думают одесситы

20 сентября

06:33 Хватает ли одесситам заработной платы — на чем экономят

19 сентября

18:43 Выезд парней возрастом 18-22 лет — как к этому относятся одесситы

06:33 Жилье для внутренне перемещенных лиц — программы и перспективы

18 сентября

21:16 Цены на одесских рынках — стали ли дешевле овощи в сентябре

Text

17:45 В Германии сделали заявление о дронах РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп разрешил Украине бить вглубь по России — эфир День.LIVE

Text

10:34 Зеленский и Туск огласят совместное заявление — прямой эфир

Text

09:45 Важная встреча глав МИД в Варшаве — прямая трансляция

Text

08:00 США думает о передаче ракет Tomahawk Украине — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:32 Кнопочные телефоны возвращаются — 3 причины перейти на них

24 сентября 2025

12:20 Уклонение от мобилизации — когда истекает срок давности

25 сентября 2025

06:33 Будущее одесского морвокзала — что должно быть на его месте

22 сентября 2025

01:30 Очень правильно — главный сержант о "Контракте 60+"

18 сентября 2025

17:12 Процесс начался — что происходит с ценами на картофель в Украине

17 сентября 2025

05:00 Очень вкусная намазка на хлеб — для бутербродов на завтрак

23 сентября 2025

17:12 Цены на картошку заметно изменились — сколько стоит килограмм

18 сентября 2025

15:04 Квашеные помидоры на зиму — удобный рецепт на 3-литровую банку

20 сентября 2025

19:15 Трудности на границе с Польшей — без чего закрыта дорога на въезд

24 сентября 2025

15:41РФ атаковала ракетами учебное подразделение ВСУ — есть погибшие

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации