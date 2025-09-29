Суд восстановил мужчину на воинском учете, который пытался обманом исключить себя из реестра

Судья с молотком в руках. Фото иллюстративное: УНИАН

В Ивано-Франковске мужчина судился с ТЦК, поскольку в реестре призывников, военнообязанных и резервистов не было информации о его "непригодности к службе". После рассмотрения дела городской суд поставил точку в этом вопросе.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина является лейтенантом запаса. В суд он подал справку военно-врачебной комиссии от 11 марта 2022 года, где отмечалось, что он признан непригодным к военной службе и снят с учета в связи с болезнью. Военный билет также содержал соответствующую отметку. Во время заседания он настаивал на том, чтобы суд обязал ТЦК и СП внести эти сведения в электронную систему "Оберіг".

Решение суда

Ивано-Франковский окружной административный суд установил, что предоставленные документы требуют проверки. Было исследовано решение военно-врачебной комиссии и свидетельство о болезни. Выяснилось, что по состоянию на 5 мая 2025 года ВВК во Львове не принимала решение о непригодности истца к службе. На официальный запрос суда комиссия сообщила, что отметка в военном билете мужчины является недостоверной.

Также в ответе отмечалось, что еще в мае 2023 года началось уголовное производство по неправомерному исключению с воинского учета офицеров запаса. В этом деле виновных признали причастными к превышению служебных полномочий.

В итоге истца восстановили на воинском учете офицеров запаса, где он числится и по состоянию на сентябрь 2025 года. Учитывая все обстоятельства, Ивано-Франковский окружной административный суд отказал в удовлетворении его иска против ТЦК и СП.

