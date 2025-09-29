Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow ТЦК та СП arrow Чоловік хотів зняти себе з військового обліку — що вирішив суд arrow

Чоловік хотів зняти себе з військового обліку — що вирішив суд

29 вересня 2025 07:30
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Суд поновив чоловіка на військовому обліку, який намагався обманом виключити себе з реєстру
Суддя з молотком в руках. Фото ілюстративне: УНІАН
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

В Івано-Франківську чоловік судився із ТЦК, оскільки у реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів не було інформації про його "непридатність до служби". Після розгляду справи міський суд поставив крапку у цьому питанні. 

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік є лейтенантом запасу. До суду він подав довідку військово-лікарської комісії від 11 березня 2022 року, де зазначалося, що його визнано непридатним до військової служби та знято з обліку у зв’язку з хворобою. Військовий квиток також містив відповідну позначку. Під час засідання він наполягав на тому, щоб суд зобов’язав ТЦК та СП внести ці відомості до електронної системи "Оберіг".

Рішення суду

Івано-Франківський окружний адміністративний суд встановив, що надані документи потребують перевірки. Було досліджено рішення військово-лікарської комісії та свідоцтво про хворобу. З’ясувалося, що станом на 5 травня 2025 року ВЛК у Львові не ухвалювала рішення про непридатність позивача до служби. На офіційний запит суду комісія повідомила, що відмітка у військовому квитку чоловіка є недостовірною.

Також у відповіді зазначалося, що ще у травні 2023 року розпочалося кримінальне провадження щодо неправомірного виключення з військового обліку офіцерів запасу. У цій справі винних визнали причетними до перевищення службових повноважень.

У підсумку позивача поновили на військовому обліку офіцерів запасу, де він значиться і станом на вересень 2025 року. Врахувавши всі обставини, Івано-Франківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні його позову проти ТЦК та СП.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Волині судили чоловіка, який дав поліцейським хабар, щоб його не відвезли до ТЦК. За скоєне йому призначили штраф.

Також ми інформували, що в Одеській області чоловік умисно відмовився ставати на військовий облік. За ігнорування повісток йому теж призначили штраф.

суд військовий облік військовий квиток ТЦК та СП судові рішення тимчасово непридатний
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:32 Скільки коштують ChatGPT і Gemini — порівняння тарифів

06:30 Ціни на важливу серед аграріїв культуру падають — що відбувається

06:30 Чи треба йти до ТЦК на комісію після сплати штрафу

06:25 З мокрим снігом — яка погода буде в Україні сьогодні

06:20 Франція планує збудувати новий “ядерний” авіаносець — деталі

Пісторіус заявив про втому від війни — про що йдеться - 80x80

Пісторіус заявив про втому від війни — про що йдеться

06:14 Нардепи пропонують висунути Трампа на Нобелівську премію миру

06:12 Позбавлять власності — хто ризикує втратити нерухомість у 2025

06:10 Пенсія чоловіка-військового — хто з дружин має право та які суми

06:01 Нові правила в Ощадбанку — що чекає клієнтів з 1 жовтня

05:48 Розшук ТЦК — чи заблокують рахунки

06:32 Скільки коштують ChatGPT і Gemini — порівняння тарифів

06:30 Ціни на важливу серед аграріїв культуру падають — що відбувається

06:30 Чи треба йти до ТЦК на комісію після сплати штрафу

06:25 З мокрим снігом — яка погода буде в Україні сьогодні

06:20 Франція планує збудувати новий “ядерний” авіаносець — деталі

Пісторіус заявив про втому від війни — про що йдеться - 80x80

Пісторіус заявив про втому від війни — про що йдеться

06:14 Нардепи пропонують висунути Трампа на Нобелівську премію миру

06:12 Позбавлять власності — хто ризикує втратити нерухомість у 2025

06:10 Пенсія чоловіка-військового — хто з дружин має право та які суми

06:01 Нові правила в Ощадбанку — що чекає клієнтів з 1 жовтня

05:48 Розшук ТЦК — чи заблокують рахунки

22:33 Метро в Одесі — наскільки це реально сьогодні

26 вересня

22:33 Нерухомість в Одесі — чи впадуть ціни на квартири та який попит

25 вересня

19:47 Стан Чорного моря сьогодні — чи є небезпека для одеситів

06:33 Майбутнє одеського морвокзалу — що має бути на його місці

23 вересня

19:46 Осінній кошик одесита — які продукти подорожчали у вересні

22 вересня

19:46 Будівництво метро в Одесі після війни — що думають одесити

20 вересня

06:33 Чи вистачає одеситам заробітної плати — на чому економлять

19 вересня

18:43 Виїзд хлопців віком 18-22 років — як до цього ставляться одесити

06:33 Житло для внутрішньо переміщених осіб — програми та перспективи

18 вересня

21:16 Ціни на одеських ринках — чи стали дешевше овочі у вересні

Text

17:45 У Німеччині зробили гучну заяву щодо дронів РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп дозолив Україні бити вглиб по Росії — ефір День.LIVE

Text

10:34 Зеленський і Туск оголосять спільну заяву в Польщі — прямий ефір

Text

09:45 Важлива зустріч глав МЗС у Варшаві — пряма трансляція

Text

08:00 США думає про передачу ракет Tomahawk Україні — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:32 Кнопкові телефони повертаються — 3 причини перейти на них

24 вересня 2025

12:20 Ухилення від мобілізації — коли спливає строк давності

25 вересня 2025

06:33 Майбутнє одеського морвокзалу — що має бути на його місці

22 вересня 2025

01:30 Дуже правильно — головний сержант про "Контракт 60+"

18 вересня 2025

17:12 Процес почався — що відбувається з цінами на картоплю в Україні

17 вересня 2025

05:00 Дуже смачна намазка на хліб — для бутербродів на сніданок

23 вересня 2025

17:12 Ціни на картоплю помітно змінилися — скільки коштує кілограм

18 вересня 2025

15:04 Квашені помідори на зиму — зручний рецепт на 3-літрову банку

20 вересня 2025

19:15 Обмеження на кордоні з Польщею — без чого закрита дорога на в’їзд

24 вересня 2025

15:41Росіяни атакували ракетами навчальний підрозділ ЗСУ — є загиблі

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації