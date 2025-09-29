Суд поновив чоловіка на військовому обліку, який намагався обманом виключити себе з реєстру

Суддя з молотком в руках. Фото ілюстративне: УНІАН

В Івано-Франківську чоловік судився із ТЦК, оскільки у реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів не було інформації про його "непридатність до служби". Після розгляду справи міський суд поставив крапку у цьому питанні.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік є лейтенантом запасу. До суду він подав довідку військово-лікарської комісії від 11 березня 2022 року, де зазначалося, що його визнано непридатним до військової служби та знято з обліку у зв’язку з хворобою. Військовий квиток також містив відповідну позначку. Під час засідання він наполягав на тому, щоб суд зобов’язав ТЦК та СП внести ці відомості до електронної системи "Оберіг".

Рішення суду

Івано-Франківський окружний адміністративний суд встановив, що надані документи потребують перевірки. Було досліджено рішення військово-лікарської комісії та свідоцтво про хворобу. З’ясувалося, що станом на 5 травня 2025 року ВЛК у Львові не ухвалювала рішення про непридатність позивача до служби. На офіційний запит суду комісія повідомила, що відмітка у військовому квитку чоловіка є недостовірною.

Також у відповіді зазначалося, що ще у травні 2023 року розпочалося кримінальне провадження щодо неправомірного виключення з військового обліку офіцерів запасу. У цій справі винних визнали причетними до перевищення службових повноважень.

У підсумку позивача поновили на військовому обліку офіцерів запасу, де він значиться і станом на вересень 2025 року. Врахувавши всі обставини, Івано-Франківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні його позову проти ТЦК та СП.

