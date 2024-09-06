В Тернопольской области мужчина пришел в ТЦК и заявил, что не хочет служить — суд вынес приговор

Судья рассматривает дело. Иллюстративное фото: УНИАН

В Тернопольской области мужчина проигнорировал две боевые повестки от Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Суд вынес ему приговор.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что военнообязанный дважды получал повестки на отправку в армию.

Мужчина проигнорировал вызовы в военкомат, но впоследствии сам пришел в ТЦК и заявил, что служить не хочет.

Он объяснял свое решение тем, что имеет проблемы с сердцем и должен ухаживать за матерью.

В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от мобилизации.

Во время судебного заседания мужчина свою вину не признал.

Решение суда

Суд, исследовав все материалы дела, принял решение назначить мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы.

Приговор еще можно оспорить.