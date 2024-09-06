На Тернопільщині чоловік прийшов у ТЦК і заявив, що не хоче служити — суд виніс вирок

Суддя розглядає справу. Ілюстративне фото: УНІАН

У Тернопільській області чоловік проігнорував дві бойові повістки від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Суд виніс йому вирок.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що військовозобов'язаний двічі отримував повістки на відправку у військо.

Чоловік проігнорував виклики у військкомат, але згодом сам прийшов до ТЦК і заявив, що служити не хоче.

Він пояснював своє рішення тим, що має проблеми із серцем і повинен доглядати за матір'ю.

Щодо фігуранта було відкрито кримінальну справу за фактом ухилення від мобілізації.

Під час судового засідання чоловік свою провину не визнав.

Рішення суду

Суд, дослідивши усі матеріали справи, ухвалив рішення призначити чоловіку покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Вирок ще можна оскаржити.